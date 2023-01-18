Билет на товарищеский матч Роналду и Месси продали за $2,6 млн: что входит в стоимость (видео)

Обладатель VIP-билета сможет встретиться со звездами футбола, посетить раздевалки команд и сделать фото с победителем. Как сообщил председатель Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх, вырученные деньги пойдут на благотворительность.

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Бизнесмен из Саудовской Аравии выиграл аукцион по продаже "золотого" билета на матч между Криштиану Роналду и Лионелем Месси, предложив 10 миллионов саудовских риалов ($2,6 миллиона). Об этом 17 января сообщил председатель Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии (GEA) Турки Аль-Шейх, пишет CNN.

Обладателем VIP-билета стал бизнесмен Мушреф Аль-Гамди, генеральный менеджер группы недвижимости AqarOne.

По словам Аль-Шейха, вырученные средства отправят саудовской благотворительной организации Ehsan.

Что входит в стоимость билета на матч Роналду и Месси

9 января в Twitter Аль-Шейха обнародовали видео, в котором говорится, что победитель аукциона сможет присутствовать на церемонии открытия и наблюдать за матчем рядом с председателем GEA. Кроме того, обладатель VIP-билета сможет встретиться с Роналду и Месси, а также футболистами Неймаром-младшим и Килианом Мбаппе.

Победитель аукциона Аль-Гамди также примет участие в гала-ланче и сможет войти в раздевалки обеих команд, а также принять участие в церемонии коронации и присоединиться к групповому фото с командой-победителем.

Кто будет играть на товарищеском матче

19 января в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет товарищеская встреча между парижским "Пари Сен-Жермен", в составе которого будет играть Леонель Мессии и "Рияд XI" — команды, состоящей из игроков из саудовских клубов "Аль-Хилал" и "Аль-Наср". С последним Криштиану Роналду недавно подписал контракт.

Отметим, что в последний раз Месси и Роналду встречались на поле в декабре 2020 года, когда "Ювентус" обыграл "Барселону" со счетом 3:0 в Лиге чемпионов.

Напомним, 18 декабря, после того, как сборная Аргентины обыграла Францию, Леонеля Месси признали лучшим футболистом Чемпионата мира по футболу 2022.

20 декабря фото Месси с кубком Чемпионата мира установило новый рекорд в Instagram. На тот момент снимок легендарного спортсмена лайкнули 63 253 260 человек.