Квиток на товариський матч Роналду та Мессі продали за $2,6 млн: що входить у вартість (відео)

Власник VIP-квитка зможе зустрітися із зірками футболу, відвідати роздягальні команд і зробити фото з переможцем. Як повідомив голова Головного управління з розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх, отримані гроші підуть на благодійність.

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Бізнесмен із Саудівської Аравії виграв аукціон із продажу "золотого" квитка на матч між Кріштіану Роналду та Ліонелем Мессі, запропонувавши 10 мільйонів саудівських ріалів ($2,6 мільйонів). Про це 17 січня повідомив голова Головного управління із розваг Саудівської Аравії (GEA) Туркі Аль-Шейх, пише CNN.

Власником VIP-квитка став бізнесмен Мушреф Аль-Гамді, генеральний менеджер групи нерухомості AqarOne.

За словами Аль-Шейха, отримані кошти відправлять саудівській благодійній організації Ehsan.

Що входить у вартість квитка на матч Роналду та Мессі

9 січня у Twitter Аль-Шейха оприлюднили відео, в якому йдеться, що переможець аукціону зможе бути присутнім на церемонії відкриття і спостерігати за матчем поруч із головою GEA. Крім того, володар VIP-квитка зможе зустрітися з Роналду та Мессі, а також футболістами Неймаром-молодшим та Кіліаном Мбаппе.

Переможець аукціону Аль-Гамді також візьме участь у гала-ланчі та зможе увійти до роздягальні обох команд, а також взяти участь у церемонії коронації та приєднатися до групового фото з командою-переможцем.

Хто гратиме на товариському матчі

19 січня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді пройде товариська зустріч між паризьким "Парі Сен-Жермен", у складі якого гратиме Ліонель Месії та "Ріяд XI" — команди, що складається з гравців із саудівських клубів "Аль-Хіляль" та "Аль-Наср". З останнім Кріштіану Роналду нещодавно підписав контракт.

Зазначимо, що востаннє Мессі та Роналду зустрічалися на полі у грудні 2020 року, коли "Ювентус" обіграв "Барселону" з рахунком 3:0 у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, 18 грудня, після того, як збірна Аргентини обіграла Францію, Ліонеля Мессі визнали найкращим футболістом Чемпіонату світу з футболу 2022 року.

20 грудня фото Мессі з кубком Чемпіонату світу встановило новий рекорд в Instagram. На той момент знімок легендарного спортсмена лайкнули 63 253 260 людей.