Дизайнер "потерял": в УАФ продавали карту Украины без Закарпатья (фото)

На карту обратили внимание в сети. Через некоторое время в УАФ отреагировали на общественный резонанс, назвав произошедшее "исключительно техническим недоразумением".

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В сувенирном календаре на 2022 год Украинская ассоциация футбола разместила несколько обрезанную карту страны — без одной области. На это обратили внимание в "Клубе диванных критиков".

Календарь с обрезанной картой продавали целый год, однако заметили ее изюминку только сейчас. Все потому, что Закарпатская область отсутствует в самом конце календаря – на странице уже с 2023 годом.

Календарь без Закарпатья: что говорят в УАФ?

В ассоциации признались, что вина в исчезновении Закарпатья лежит на дизайнере. Об этом УАФ рассказала в соцсетях.

"На одной из страниц календаря на карте Украины дизайнер умудрился "потерять" целую Закарпатскую область. Спасибо внимательным болельщикам, которые и заметили ошибку", — говорится в посте.

В УАФ извинились перед болельщиками из Закарпатья и назвали исчезновение области "исключительно техническим недоразумением".

[ + – ] Эксклюзивный календарь УАФ на 2022 год Фото: Соцсети

"Дизайнер уже получил выговор, обязательство внепланово перечислить донат на ВСУ и приобрести домой огромную карту Украины, где изображены и Закарпатье, и Крым, и Донецкая, и Луганская области, и все-все регионы нашей родной Родины, которая героически дает отпор российским оккупантам", — заявили в УАФ.

В ассоциации также пожелали всем меньше ошибок в жизни и на работе.

Что это за календарь?

Украинская ассоциация футбола подготовила эксклюзивный календарь: это специальное издание посвятили 30-летию футбола независимой Украины и национальной сборной.

"Каждый из 12-ти игроков, изображенных на его страницах, представляют свою малую родину. Каждый край — славится своими историей, достопримечательностями, достижениями и болельщиками", — описали календарь на сайте УАФ.

Приобрести эксклюзивный календарь на 2022 год с обрезанной картой можно до сих пор, хотя, как указано на сайте, "серия ограничена".

Напомним, 12 февраля СМИ сообщали о смерти 25-летнего игрока на поле. В Бельгии во время игры остановилось сердце футболиста клуба "Винкель Спорт". Вратарь отразил пенальти и потерял сознание, попытки медиков спасти жизнь парня не дали результатов. Трагедия произошла на глазах его младшего брата, находившегося на скамейке запасных.

Сегодня Фокус опубликовал материал о том, почему Россию не должны допускать к участию в Олимпиаде-2024. Дискуссии вокруг этого ведутся с января, когда Международный олимпийский комитет заявил о рассмотрении участия российских и белорусских спортсменов под нейтральными флагами.

На скандал с Олимпиадой отреагировал даже президент. Владимир Зеленский, как сообщал ранее Фокус, раскритиковал решение МОК. Зеленский заявил, что о нейтральности во время войны не может быть речи, и пригласил руководство МОК в Бахмут в этом убедиться.