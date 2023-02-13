Дизайнер "загубив": в УАФ продавали карту України без Закарпаття (фото)

На карту звернули увагу у мережі. Через деякий час в УАФ відреагували на суспільний резонанс, назвавши те, що сталося "виключно технічним непорозумінням".

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В сувенірному календарі на 2022 рік Української асоціації футболу розмістили дещо обрізану мапу країни — без однієї області. На це звернули увагу в "Клубі диванних критиків".

Календар з обрізаною мапою продавали цілий рік, однак помітили її "родзинку" тільки зараз. Все тому, що Закарпатська область відсутня в самому кінці календаря — на сторінці вже з 2023 роком.

Календар без Закарпаття: що кажуть в УАФ?

В асоціації зізнались, що провина у зникненні Закарпаття лежить на дизайнері. Про це УАФ розповіла в соцмережах.

"На одній зі сторінок календаря на мапі України дизайнер примудрився "загубити" цілу Закарпатську область. Дякуємо уважним вболівальникам, які й помітили помилку", — йдеться в пості.

В УАФ перепросили у вболівальників з Закарпаття та назвали зникнення області "виключно технічним непорозумінням".

[ + – ] Ексклюзивний календар УАФ на 2022 рік Фото: Соцмережi

"Дизайнер вже отримав догану, зобов’язання позапланово перерахувати донат на ЗСУ та придбати додому величезну карту України, де зображені і Закарпаття, і Крим, і Донецька, і Луганська області, і всі-всі регіони нашої рідної Батьківщини, яка героїчно дає відсіч російським окупантам", — заявили в УАФ.

В асоціації також побажали усім якнайменше помилок в житті та на роботі.

Що це за календар?

Українська асоціація футболу підготувала ексклюзивний календар до річниці: це спеціальне видання присвятили 30-річчю футболу незалежної України та національної збірної.

"Кожен з 12-ти гравців, що зображені на його сторінках, представляють свою малу батьківщину. Кожен край — славиться своїми історією, пам'ятками, визначними досягненнями і вболівальниками", — описали календар на сайті УАФ.

Придбати ексклюзивний календар на 2022 рік з обрізаною мапою можна й досі, хоча, як вказано на сайті, "серія обмежена".

Нагадаємо, 12 лютого ЗМІ повідомляли про смерть 25-річного гравця на полі. В Бельгії під час гри зупинилось серце футболіста клубу "Вінкель Спорт". Воротар відбив пенальті та знепритомнів, спроби медиків врятувати життя хлопця не дали результатів. Трагедія сталась на очах його молодшого брата, який перебував на лаві запасних.

Сьогодні Фокус опублікував матеріал про те, чому Росію не мають допускати до участі в Олімпіаді-2024. Дискусії навколо цього ведуться з січня, коли Міжнародний олімпійський комітет заявив про розгляд участі російських та білоруських спортсменів під нейтральними прапорами.

На скандал з Олімпіадою відреагував навіть президент. Володимир Зеленський, як повідомляв раніше Фокус, розкритикував рішення МОК. Зеленський заявив, що про нейтральність під час війни не може бути мови, та запросив керівництво МОК в Бахмут в цьому переконатися.