Спонсор сборной Украины оскандалился с формой для питерского "Зенита": в УАФ ждут ответа (видео)
Пользователи в соцсетях обещали выбросить футболки и прочую экипировку сборной от Joma. УАФ обратилась за разъяснением в испанскую компанию после презентации футболок с "символами Финского залива и Ладожского озера".
Российский футбольный клуб "Зенит" Санкт-Петербург представил новый комплект формы производства испанской компании Joma, которая, ко всему прочему, еще и поставляет форму для сборной Украины. Новость о контракте с испанцами опубликована на сайте "Зенита".
По информации клуба, "сине-бело-голубые" смогут выйти на поле в новой форме Joma уже 4 марта и проведет в ней оставшуюся часть сезона-2022/2023.
Сообщается, что дизайн отражает характерные особенности города. На лицевой стороне футболки присутствует фрагмент карты города с извилистыми очертаниями Невы и другими водными артериями. Волны на рукавах — символ Финского залива и Ладожского озера.
"Петербург — город морской славы <…> знаменитые реки и каналы, на берегах которых он был построен, создают уникальный и узнаваемый во всем мире образ", — говорится в публикации.
Реакция украинского офиса Joma
Официального комментария испанского офиса пока нет, но украинское представительстве Joma опубликовали заявление после того, как стало известно о новой форме "Зенита".
"Мы не менее вас удивлены и возмущены новостью о том, что Joma становится техническим спонсором одного из российских клубов. Наша компания является на 100% украинской, где работают настоящие патриоты Украины", — пояснили украинцы, добавив, что обратились в головной офис с просьбой прокомментировать.
Комментарий УАФ
С запросом к Joma обратилась и Украинская ассоциация футбола. Представители УАФ рассчитывают в ближайшее время получить ответ на вопрос, каким образом логотип Joma оказался на новой форме российской команды и имеет ли центральный офис компании отношение к презентации.
Прежде из-за того, что у испанской компании не было четкой позиции относительно выхода с российского рынка, руководство львовских "Карпат" сменило поставщика спортивной формы для всех клубных команд.
Комментарии болельщиков
После презентации формы "Зенита" в Twitter Joma появились гневные комментарии. Испанских производителей спортивной одежды назвали "пособниками фашистов" и пообещали сделать так, чтобы больше никто не покупал их одежду.
На странице Joma в Facebook болельщики обещали сжечь футболку и другую экипировку сборной.
Ранее Фокус сообщал, что болельщики в Иране развернули флаг Украины на матче с питерским "Зенитом". Это был первый матч в истории "сине-бело-голубых" на иранской земле. "Зенит", как и другие российские команды, не участвует в еврокубках после вторжения ВС РФ в Украину и потому вынужден искать спарринг-партнеров на Ближнем Востоке.
Напомним, что легенда французского футбола Жюст Фонтен и рекордсмен по забитым голам на одном чемпионате мира умер в возрасте 89 лет.