Спонсор сборной Украины оскандалился с формой для питерского "Зенита": в УАФ ждут ответа (видео)

Пользователи в соцсетях обещали выбросить футболки и прочую экипировку сборной от Joma. УАФ обратилась за разъяснением в испанскую компанию после презентации футболок с "символами Финского залива и Ладожского озера".

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Российский футбольный клуб "Зенит" Санкт-Петербург представил новый комплект формы производства испанской компании Joma, которая, ко всему прочему, еще и поставляет форму для сборной Украины. Новость о контракте с испанцами опубликована на сайте "Зенита".

По информации клуба, "сине-бело-голубые" смогут выйти на поле в новой форме Joma уже 4 марта и проведет в ней оставшуюся часть сезона-2022/2023.

Сообщается, что дизайн отражает характерные особенности города. На лицевой стороне футболки присутствует фрагмент карты города с извилистыми очертаниями Невы и другими водными артериями. Волны на рукавах — символ Финского залива и Ладожского озера.

"Петербург — город морской славы <…> знаменитые реки и каналы, на берегах которых он был построен, создают уникальный и узнаваемый во всем мире образ", — говорится в публикации.

[ + – ] Презентация новой формы "Зенита"

Реакция украинского офиса Joma

Официального комментария испанского офиса пока нет, но украинское представительстве Joma опубликовали заявление после того, как стало известно о новой форме "Зенита".

"Мы не менее вас удивлены и возмущены новостью о том, что Joma становится техническим спонсором одного из российских клубов. Наша компания является на 100% украинской, где работают настоящие патриоты Украины", — пояснили украинцы, добавив, что обратились в головной офис с просьбой прокомментировать.

Комментарий УАФ

С запросом к Joma обратилась и Украинская ассоциация футбола. Представители УАФ рассчитывают в ближайшее время получить ответ на вопрос, каким образом логотип Joma оказался на новой форме российской команды и имеет ли центральный офис компании отношение к презентации.

Прежде из-за того, что у испанской компании не было четкой позиции относительно выхода с российского рынка, руководство львовских "Карпат" сменило поставщика спортивной формы для всех клубных команд.

Комментарии болельщиков

После презентации формы "Зенита" в Twitter Joma появились гневные комментарии. Испанских производителей спортивной одежды назвали "пособниками фашистов" и пообещали сделать так, чтобы больше никто не покупал их одежду.

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На странице Joma в Facebook болельщики обещали сжечь футболку и другую экипировку сборной.

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Ранее Фокус сообщал, что болельщики в Иране развернули флаг Украины на матче с питерским "Зенитом". Это был первый матч в истории "сине-бело-голубых" на иранской земле. "Зенит", как и другие российские команды, не участвует в еврокубках после вторжения ВС РФ в Украину и потому вынужден искать спарринг-партнеров на Ближнем Востоке.

Напомним, что легенда французского футбола Жюст Фонтен и рекордсмен по забитым голам на одном чемпионате мира умер в возрасте 89 лет.