Спонсор збірної України оскандалився з формою для пітерського "Зеніту": в УАФ чекають відповіді (відео)

Користувачі в соцмережах обіцяли спалити футболки та інше екіпірування збірної від Joma. УАФ звернулася за роз'ясненням до іспанської компанії після презентації футболок з "символами Фінської затоки та Ладозького озера".

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Російський футбольний клуб "Зеніт" Санкт-Петербург представив новий комплект форми виробництва іспанської компанії Joma, яка, до того ж, постачає форму для збірної України. Новина про контракт із іспанцями опублікована на сайті "Зеніту".

За інформацією клубу, "синьо-біло-блакитні" зможуть вийти на поле в новій формі Joma вже 4 березня і проведуть в ній частину сезону-2022/2023, що залишилася.

Повідомляється, що дизайн формы відображає характерні риси міста. На лицьовій стороні футболки є фрагмент карти міста з звивистими обрисами Неви та іншими водними артеріями. Хвилі на рукавах — символ Фінської затоки та Ладозького озера.

"Петербург — місто морської слави, знамениті річки і канали, на берегах яких він був побудований, створюють унікальний і впізнаваний у всьому світі образ", — йдеться в публікації.

[ + – ] Презентація нової форми "Зеніту"

Реакція українського офісу Joma

Офіційного коментаря іспанського офісу поки що немає, але українське представництво Joma опублікували заяву після того, як стало відомо про нову форму "Зеніту".

"Ми не менш вас здивовані та обурені новиною про те, що Joma стає технічним спонсором одного з російських клубів. Наша компанія є на 100% української, де працюють справжні патріоти України", -пояснили українці, додавши, що звернулися до головного офісу з проханням прокоментувати.

Коментар УАФ

Із запитом до Joma звернулася й Українська асоціація футболу. Представники УАФ розраховують найближчим часом отримати відповідь на питання, яким чином логотип Joma опинився на новій формі російської команди і чи центральний офіс компанії має відношення до презентації.

Насамперед через те, що іспанська компанія не мала чіткої позиції щодо виходу з російського ринку, керівництво львівських "Карпат" змінило постачальника спортивної форми для всіх клубних команд.

Коментарі вболівальників

Після презентації форми "Зеніту" у Twitter Joma з'явилися гнівні коментарі. Іспанського виробника спортивного одягу назвали "поплічниками фашистів" і пообіцяли зробити так, щоб більше ніхто не купував їхнього одягу.

[ + – ] Коментар користувача

На сторінці Joma у Facebook уболівальники обіцяли спалити футболку та інше екіпірування збірної.

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Раніше Фокус повідомляв, що вболівальники в Ірані розгорнули прапор України на матчі із пітерським "Зенітом". То був перший матч в історії "синьо-біло-блакитних" на іранській землі. "Зеніт", як і інші російські команди, відсторонений від єврокубків після вторгнення ЗС РФ до України і тому змушений шукати спаринг-партнерів навіть на Близькому Сході.

Нагадаємо, що легенда французького футболу Жюст Фонтен та рекордсмен із забитих голів на одному чемпіонаті світу помер у віці 89 років.