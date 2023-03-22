"Еще можно спасти": будет ли бой между Усиком и Фьюри — ответ промоутера

Команда украинского боксера заявила о невозможности проведения матча, в то время как в лагере Фьюри утверждают, что нет причин для переноса поединка.

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Промоутер Александра Усика Александр Красюк 22 марта заявил, что украинский боксер вышел из переговоров касательно боя за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри, однако позже стало известно, что бой еще может состояться. Об этом 22 марта сообщает телеканал talkSPORT.

О том, что бой еще может быт спасен стало известно в ходе прямого обмена мнениями между представителями боксеров в эфире спортивного телеканала.

Позиция команды Тайсона Фьюри

Так, сопромоутер Фьюри в Великобритании Фрэнк Уоррен и промоутер Усика Александр Красюк присоединились к Уайту и Джордану незадолго до полудня, чтобы объяснить последние новости о поединке за неоспоримый титул чемпиона мира в супертяжелом весе, который был назначен на 29 апреля на Уэмбли.

Так, менеджер Усика Эгис Климас и промоутер Красюк за последний день выступили с комментариями, настаивая на том, что сделка не состоится. Они обвиняют в этом крахе "список требований" Фьюри. При этом Усик ранее принял требование Фьюри о распределении 70/30 в его пользу за бой 29 апреля, но отверг его призыв отменить предложенный пункт о реванше.

Уоррен сказал, что "Цыганский король" (Фьюри) теперь согласился сохранить в контракте пункт о реванше, хотя два лагеря еще не достигли согласия по поводу сплита на второй бой, когда Климас и Красюк неожиданно объявили о прекращении переговоров.

Когда Уоррен впервые появился на talkSPORT, его попросили подтвердить, что бой отменен, однако он стал это отрицать, заявив, что решение приняла команда Усика в одностороннем порядке.

"Нет, я не подтверждаю, что он отменен. Все, что я получил от него [Климаса] официально, это письмо, в котором говорилось: "Джентльмены, надеюсь, с вами все в порядке, я не буду вдаваться в подробности, начинать обвинять или указывать на кого-то, но мы хотели бы официально объявить, что команда Усика прекращает дальнейшие переговоры по поводу боя 29 апреля. Мы получили это вчера, это первое, что мы услышали об этом", — рассказал Уоррен.

Объясняя проблему, мешающую завершить бой Усика и Фьюри, Уоррен продолжил, что все было улажено, кроме одного вопроса, и это был матч-реванш.

"Тайсон публично заявил, что мы должны отказаться от матча-реванша, это было сделано для упрощения сделки. Оговорки о реванше могут быть очень сложными, и Тайсон уже бывал в таких ситуациях, когда реванш блокировал бой между ним и Энтони Джошуа [в 2021 году], когда Деонтей Уайлдер обратился в суд. Это отменило бой с Джошуа. В любом случае, я убедил Тайсона взять матч-реванш [с Усиком], и он согласился. Поэтому я сказал им в воскресенье, что мы собираемся провести матч-реванш. Потом мы столкнулись с проблемой, как будут распределяться деньги за реванш, и вот над чем мы работали", — добавил Уоррен.

По словам Уоррена, нет никаких причин для отмены этого боя.

Позиция команды Александра Усика

Промоутер Усика Александр Красюк заявил, что американский боксер Тайсон Фьюри "пытается сесть на шею" и намерено усложняет сделку.

"Это зашло слишком далеко. После того как Усик согласился на 70/30, Фьюри начал думать, что он может надеть седло на шею и начать ездить на Усике… Он пытается избежать этого, ставя столько препятствий перед сделкой", — рассказал Красюк телеканалу talkSPORT.

Ранее, было известно, что команды Усика и Фьюри вступили в спор из-за размеров гонораров, что и послужило причиной переноса даты их встречи. Сначала стороны договаривались о проведении поединка в марте в Саудовской Аравии, однако из-за длительных споров дату боя перенесли на конец апреля. 10 марта Фьюри потребовал от своего соперника 70% гонорара за поединок, а также заявил, что с 10 марта будет прибавлять себе по одному проценту за каждые сутки до момента подписания контракта. В свою очередь Усик принял предложение британского боксера, выдвинув ответный ультиматум.

"Эй, жадное пузо. Я принимаю твое предложение. Но ты обещаешь пожертвовать Украине 1 миллион фунтов сразу после боя. И за каждый день твоей задержки вы заплатите 1% из своего кошелька украинцам", — ответил Усик.

Отметим, что дата боя Усика против Фьюри запланирована на 29 апреля.

Напомним, 7 марта украинский боксер Александр Усик опубликовал стихотворение, которое он посвятил расстрелянному оккупантами бойцу ВСУ Александру Мациевскому.

Ранее, 11 января Усик заявил, что остается верным украинской православной церкви и настоятелю митрополиту Онуфрию (УПЦ МП), однако хочет, чтобы церковь очистилась от негодяев.