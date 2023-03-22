"Ще можна врятувати": чи буде бій між Усиком та Ф'юрі — відповідь промоутера

Команда українського боксера заявила про неможливість проведення матчу, тоді як у таборі Ф'юрі стверджують, що немає причин для перенесення поєдинку.

Related video

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк 22 березня заявив, що український боксер вийшов із переговорів щодо бою за звання абсолютного чемпіона світу проти Тайсона Ф'юрі, проте пізніше стало відомо, що бій ще може відбутися. Про це повідомляє телеканал talkSPORT.

Про те, що бій ще може бути врятований стало відомо під час прямого обміну думками між представниками боксерів в ефірі спортивного телеканалу.

Позиція команди Тайсона Ф'юрі

Так, співпромоутер Ф'юрі у Великій Британії Френк Воррен і промоутер Усика Олександр Красюк приєдналися до Вайта та Джордана незадовго до полудня, щоб пояснити останні новини про поєдинок за незаперечний титул чемпіона світу в суперважкій вазі, який був призначений на 29 квітня на Вемблі.

Так, менеджер Усика Егіс Клімас і промоутер Красюк за останній день виступили з коментарями, наполягаючи на тому, що угода не відбудеться. Вони звинувачують у цьому краху "список вимог" Ф'юрі. При цьому Усик раніше прийняв вимогу Ф'юрі про розподіл 70/30 на його користь за бій 29 квітня, але відкинув заклик скасувати запропонований пункт про реванш.

Воррен сказав, що "Циганський король" (Ф'юрі) тепер погодився зберегти в контракті пункт про реванш, хоча два табори ще не досягли згоди щодо спліту на другий бій, коли Клімас і Красюк несподівано оголосили про припинення переговорів.

Коли Воррен вперше з'явився на talkSPORT, його попросили підтвердити, що бій скасовано, проте він став це заперечувати, заявивши, що рішення ухвалила команда Усика в односторонньому порядку.

"Ні, я не підтверджую, що він скасований. Все, що я отримав від нього [Клімаса] офіційно, це лист, в якому говорилося: "Джентльмени, сподіваюся, з вами все гаразд, я не буду вдаватися в подробиці, починати звинувачувати або вказувати на когось, але ми хотіли б офіційно оголосити, що команда Усика припиняє подальші переговори щодо бою 29 квітня. Ми отримали це вчора, це перше, що ми почули про це", — розповів Воррен.

Пояснюючи проблему, що заважає завершити бій Усика та Ф'юрі, Воррен продовжив, що все було залагоджено, крім одного питання, і це був матч-реванш.

"Тайсон публічно заявив, що ми повинні відмовитися від матчу-реваншу, це було зроблено для спрощення угоди. Застереження про реванш можуть бути дуже складними, і Тайсон уже бував у таких ситуаціях, коли реванш блокував бій між ним та Ентоні Джошуа [у 2021 році], коли Деонтей Вайлдер звернувся до суду, це скасувало бій з Джошуа, у будь-якому випадку я переконав Тайсона взяти матч-реванш [з Усиком], і він погодився, тому я сказав їм у неділю, що ми збираємося провести матч-реванш. Потім ми зіткнулися з проблемою, як розподілятимуть гроші за реванш, і ось над чим ми працювали…" — додав Воррен.

За словами Воррена, немає жодних причин для скасування цього бою.

Позиція команди Олександра Усика

Промоутер Усика Олександр Красюк заявив, що американський боксер Тайсон Ф'юрі "намагається сісти на шию" і має намір ускладнювати угоду.

"Це зайшло надто далеко. Після того як Усик погодився на 70/30, Ф'юрі почав думати, що він може одягнути сідло на шию і почати їздити на Усику... Він намагається уникнути цього, ставлячи стільки перешкод перед угодою", — розповів Красюк телеканалу talkSPORT.

Раніше було відомо, що команди Усика і Ф'юрі вступили в суперечку через розміри гонорарів, що й спричинило перенесення дати їхньої зустрічі. Спочатку сторони домовлялися про проведення поєдинку у березні в Саудівській Аравії, проте через тривалі суперечки дату бою перенесли на кінець квітня. 10 березня Ф'юрі зажадав від свого суперника 70% гонорару за поєдинок, а також заявив, що з 10 березня додаватиме собі по одному відсотку за кожну добу до моменту підписання контракту. Зі свого боку, Усик прийняв пропозицію британського боксера, висунувши ультиматум у відповідь.

"Гей, жадібне пузо. Я приймаю твою пропозицію. Але ти обіцяєш пожертвувати Україні 1 мільйон фунтів одразу після бою. І за кожен день твоєї затримки ви заплатите 1% зі свого гаманця українцям. Домовилися?" — відповів Усик.

Зазначимо, що дату бою Усика проти Ф'юрі заплановано на 29 квітня.

Нагадаємо, 7 березня український боксер Олександр Усик опублікував вірш, який він присвятив розстріляному окупантами бійцю ЗСУ Олександру Мацієвському.

Раніше, 11 січня Усик заявив, що залишається вірним українській православній церкві та настоятелю митрополиту Онуфрію (УПЦ МП), проте хоче, щоб церква очистилася від негідників.