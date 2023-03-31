Россияне и белорусы на "Уимблдоне": МИД Украины призвал запретить выдачу виз теннисистам

По словам глава МИД Украины Дмитрия Кулебы, организаторы Уимблдона решили пойти на встречу двум соучастникам преступления.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал аморальным решение организаторов "Уимблдона" разрешить россиянам и белорусам участвовать в престижном теннисном турнире, наряду со спортсменами из других стран. Об этом он высказался в Twitter.

"Прекратила ли Россия свою агрессию или зверства? Нет, просто Уимблдон решил пойти на встречу двум соучастникам преступления", — написал Кулеба и призвал правительство Великобритании отказать в выдаче виз теннисистам из РФ и Беларуси.

Уимблдонский теннисный турнир входит в четверку турниров Большого шлема, наряду с Открытым чемпионатом Австралии по теннису, Открытым чемпионатом Франции ("Ролан Гаррос") и Открытым чемпионатом США.

Внимание МИДа Украины привлекло решение именно организаторов "Уимблдона", хотя в прошлом году они были единственными, кто ввел полный запрет на участие в соревнованиях теннисистов из Беларуси и РФ. В трех других открытых чемпионатах российские и белорусские теннисисты участвовали.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), которая составляет рейтинг лучших теннисистов мир не показывает национальный флаг теннисистов из Беларуси и РФ

Рейтинг ATP. Белорусская теннисистка Арина Соболенко — вторая ракетка мира

Напомним, что на Уимблдонском турнире 2023 смогут участвовать теннисисты из России и Беларуси, которые не будет получать финансирование от правительств своих стран. Им также запрещено демонстрировать флаги и прочую национальную символику, а также выражать поддержку российской войне в Украине.

В январе 2023 года произошел резонансный случай, когда отец теннисиста Новака Джоковича, победителя Australian Open, позировал с фанатами Путина после матча своего сына с теннисистом из РФ Андреем Рублевым.