Россияне и белорусы на "Уимблдоне": МИД Украины призвал запретить выдачу виз теннисистам
По словам глава МИД Украины Дмитрия Кулебы, организаторы Уимблдона решили пойти на встречу двум соучастникам преступления.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал аморальным решение организаторов "Уимблдона" разрешить россиянам и белорусам участвовать в престижном теннисном турнире, наряду со спортсменами из других стран. Об этом он высказался в Twitter.
"Прекратила ли Россия свою агрессию или зверства? Нет, просто Уимблдон решил пойти на встречу двум соучастникам преступления", — написал Кулеба и призвал правительство Великобритании отказать в выдаче виз теннисистам из РФ и Беларуси.
Уимблдонский теннисный турнир входит в четверку турниров Большого шлема, наряду с Открытым чемпионатом Австралии по теннису, Открытым чемпионатом Франции ("Ролан Гаррос") и Открытым чемпионатом США.
Внимание МИДа Украины привлекло решение именно организаторов "Уимблдона", хотя в прошлом году они были единственными, кто ввел полный запрет на участие в соревнованиях теннисистов из Беларуси и РФ. В трех других открытых чемпионатах российские и белорусские теннисисты участвовали.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), которая составляет рейтинг лучших теннисистов мир не показывает национальный флаг теннисистов из Беларуси и РФ
Напомним, что на Уимблдонском турнире 2023 смогут участвовать теннисисты из России и Беларуси, которые не будет получать финансирование от правительств своих стран. Им также запрещено демонстрировать флаги и прочую национальную символику, а также выражать поддержку российской войне в Украине.
В январе 2023 года произошел резонансный случай, когда отец теннисиста Новака Джоковича, победителя Australian Open, позировал с фанатами Путина после матча своего сына с теннисистом из РФ Андреем Рублевым.