Росіяни та білоруси на "Вімблдоні": МЗС України закликало заборонити видачу віз тенісистам

За словами голови МЗС України Дмитра Кулеби, організатори Вімблдону вирішили піти на зустріч двом співучасникам злочину.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "аморальним" рішення організаторів "Вімблдону" дозволити росіянам та білорусам брати участь у престижному тенісному турнірі, поряд із спортсменами з інших країн. Про це він висловився у Twitter.

"Чи припинила Росія свою агресію чи звірства? Ні, просто Вімблдон вирішив піти на зустріч двом співучасникам злочину", — написав Кулеба і закликав уряд Великобританії відмовити у видачі віз тенісистам з РФ та Білорусі.

Вімблдонський тенісний турнір входить до четвірки турнірів Великого шолома, поряд з Відкритим чемпіонатом Австралії з тенісу, Відкритим чемпіонатом Франції ("Ролан Гаррос") та Відкритим чемпіонатом США.

Увагу МЗС України привернуло рішення саме організаторів "Вімблдону", хоча минулого року вони були єдиними, хто запровадив повну заборону на участь у змаганнях тенісистів із Білорусі та РФ. У трьох інших відкритих чемпіонатах російські та білоруські тенісисти брали участь.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP), яка становить рейтинг найкращих тенісистів світу також не показує національний прапор тенісистів з Білорусі та РФ

Рейтинг ATP. Білоруська тенісистка Аріна Соболенко — друга ракетка світу

Нагадаємо, що на Вімблдонському турнірі 2023 року зможуть брати участь тенісисти з Росії та Білорусі, які не отримуватимуть фінансування від урядів своїх країн. Їм також заборонено демонструвати прапори та іншу національну символіку, а також висловлювати підтримку російській війні в Україні.

У січні 2023 року стався резонансний випадок, коли батько тенісиста Новака Джоковича, переможця Australian Open, позував із фанатами Путіна після матчу свого сина з тенісистом із РФ Андрієм Рубльовим.