"Не считайте бессильными": Германия грозится не пустить на соревнования спортсменов из РФ

В немецком МВД считают, что допустить к соревнованиям такого уровня спортсменов из России было бы "пощечиной украинцам", а страны, проводящие крупные мероприятия, могут контролировать участие россиян в них и не выдавать им визы.

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Германия рассматривает возможность не давать российским спортсменам разрешение на въезд в страну, если Международный олимпийский комитет (МОК) допустит их к соревнованиям. Об этом заявила Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер

"Страны, в которых происходят крупные спортивные события, не бессильны. Они могут контролировать, могут ли россияне участвовать в них, выдавая визы", — заявила Фезер.

Она добавила, что позиция Германии в этом вопросе будет четкой, если страна организует международные соревнования.

В немецком МВД считают, что допустить к соревнованиям такого уровня спортсменов из России было бы "пощечиной украинским спортсменам".

"Предлагать поджигателю войны Путину пропагандистскую сцену означало бы предать все ценности спорта", — сказала министр.

К слову, еще 31 января Латвия отказалась от участия в Олимпийских играх вместе с Беларусью и Россией.

По состоянию на сейчас, Международный олимпийский комитет рекомендует допускать россиян и белорусов к спортивным состязаниям, но не военнослужащих и тех, которые поддерживают войну против Украины. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах сказал, что спортсмены с паспортами России и Беларуси все равно принимают участие в международных соревнованиях.

26 марта в КНР сорвали акцию протеста спортсменов из Украины.