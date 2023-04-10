"Не вважайте безсилими": Німеччина погрожує не пускати на змагання спортсменів із РФ

У німецькому МВС вважають, що допустити до змагань такого рівня спортсменів із Росії було б "ляпасом українцям", а країни, які проводять великі заходи, можуть контролювати участь росіян у них і не видавати їм візи.

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Німеччина розглядає можливість не давати російським спортсменам дозвіл на в'їзд до країни, якщо Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустить їх до змагань. Про це заявила очільниця МВС Німеччини Ненсі Фезер.

"Країни, в яких відбуваються великі спортивні події, не безсилі. Вони можуть контролювати, чи можуть росіяни брати в них участь, видаючи візи", — заявила Фезер.

Вона додала, що позиція Німеччини щодо цього питання буде чіткою, якщо країна організує міжнародні змагання. У німецькому МВС вважають, що допустити до змагань такого рівня спортсменів із Росії було б "ляпасом українським спортсменам".

"Пропонувати палію війни Путіну пропагандистську сцену означало б зрадити всі цінності спорту", — сказала міністерка.

До речі, ще 31 січня Латвія відмовилася від участі в Олімпійських іграх разом із Білоруссю та Росією.

Станом на сьогодні Міжнародний олімпійський комітет рекомендує допускати росіян і білорусів до спортивних змагань, але не військовослужбовців і тих, хто підтримує війну проти України. Голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах сказав, що спортсмени з паспортами Росії та Білорусі все одно беруть участь у міжнародних змаганнях.

26 березня в КНР зірвали акцію протесту спортсменів із України.