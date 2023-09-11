Евро-2024: Италия — Украина: кто покажет матч с действующими чемпионами Европы

В рамках 6-го тура квалификации на Евро-2024 сборная Украины приедет в гости к Италии. Это уже второй серьезный экзамен для нашей команды в сентябре, ведь 9 сентября "сине-желтые" выстояли в матче со сборной Англии, сыграв в ничью 1-1.

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Уже во вторник, 12 сентября национальная сборная Украины по футболу второй раз за последние четыре дня будет играть против одной из сильнейших сборных мира — после ничьей с Англией украинские футболисты сыграют с итальянцами. Футбольный матч между Украиной и Италией начнется в 21:45 на поле стадиона "Сан-Сиро", где свои лучшие футбольные времена провел бывший главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко.

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Украина — Англия 1:1: Сине-желтые добились ничьей в матче против "Трех львов" (видео)

Матч в прямом эфире украинские болельщики смогут посмотреть на региональных телеканалах "Суспільне". В то же время в интернете футбол будут транслировать на сервисе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе "Спорт". К тому же в эфире радио "Проминь" состоится аудиотрансляция матча.

Главным арбитром поединка будет испанец Алехандро Эрнандес Эрнандес. На линиях ему будут помогать его соотечественники: Хосе Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо.

Итальянцам нужна лишь победа, а украинцев устроит ничья

Старт сборной Италии в отборе на ЧЕ-2024 нельзя назвать удачным. Так, "Скуадра Адзура" провела уже три поединка: в первом туре уступили англичанам (1-2), затем одолели на выезде Мальту (0-2) и поделили очки со сборной Северной Македонии (1-1).

В то же время украинцы сыграли уже четыре матча в квалификации на Евро. Так, "Сине-желтые" проиграли Англии (0:2) в Лондоне, победили Северную Македонию (3:2) в Скопье, обыграли Мальту (1:0) в словацкой Трнаве и сыграли вничью против Англии (1:1) во Вроцлаве.

Поэтому по итогам пяти туров украинская сборная с 7 очками занимает второе место в группе "С". Лидирует Англия, которая набрала 13 баллов. Команды Италии и Северной Македонии имеют по 4 пункта, зато ни одного очка не набрала Мальта.

Сборная Украины на 3 очка опережает своего соперника в турнирной таблице на 3 очка Фото: Скриншот

К слову, защитник сборной Италии Федерико Димарко уже заявил, что игра на "Сан-Сиро" должна завершиться только победой его команды. Мол, любой другой исход поединка даже не рассматривается.

"Против Украины мы должны сыграть так, как должна настоящая Италия и получить три очка. Победа над Украиной важна для нашего будущего, поэтому мы должны обыграть соперника", — сказал он.

В то же время полузащитник украинской сборной Георгий Судаков отметил, что тренерский штаб Сергея Реброва тоже настраивает своих футболистов только на победу.

"Да, итальянцы проиграли первый матч квалификации, но сейчас будут злые, будут готовиться к нашему поединку, как к последнему, потому что это их последний шанс исправить ситуацию. Но мы также едем за очками", — подчеркнул игрок донецкого "Шахтера".

Интересно, что между собой команды ранее встречались восемь раз. Шесть раз фортуна была на стороне Скуадры "Адзуры", а еще дважды была зафиксирована ничья. Последняя игра состоялась в 2018 году — тогда в товарищеском матче команды сыграли со счетом 1:1.

Отметим, что в матче с итальянцами Сергей Ребров не сможет рассчитывать на защитника киевского "Динамо" Александра Тымчика. Футболист уже покинул расположение сборной из-за полученной травмы.

Зато Николай Матвиенко, у которого возникли проблемы со здоровьем во время матча с Англией уже восстановился и тренируется наравне со всеми партнерами по команде.

Напомним, что 19 июня Украина в отборе на Евро-2024 обыграла Мальту со счетом 1:0. Подопечные Сергея Реброва были сильнее 172-й команды мира. А 16 июня украинцы одержали волевую победу в матче против Северной Македонии.