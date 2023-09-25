Без Шапаренко, но с Малиновским: Ребров назвал футболистов на октябрьские матчи сборной

Национальная команда Украины в полном составе впервые соберется 7 октября в Праге. Именно в столице Чехии будет происходить подготовка нашей команды к важным матчам в отборе к Евро-2024.

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Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров вызвал в лагерь команды 25 игроков, которые будут участвовать в подготовительных сборах к квалификационным матчам Евро-2024. В октябре 2023 года наша команда сыграет против Северной Македонии и Мальты, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Кто получил вызов в сборную

Среди тех, кого вызвал Сергей Ребров, 11 футболистов представляют киевское "Динамо" или "Шахтер". Еще 14 футболистов играют за различные европейские клубы. В целом основная заявка выглядит так:

Голкиперы: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба — "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба — "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба — "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все — "Шахтер" Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Зато в резервном списке оказались: Александр Сваток, Александр Пихаленок (все из "Днепра-1"), Александр Тымчик ("Динамо" Киев). Эти футболисты могут попасть в основной список, если травмируется кто-то из игроков.

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Отметим, что главный тренер сборной снова вызвал в команду Руслана Малиновского из "Дженоа" (Италия) и Александра Караваева из киевского "Динамо". Эти футболисты не попали в первоначальную заявку сборной на сентябрьские матчи против Англии и Италии.

Свою подготовку к предстоящим матчам национальная команда начнет 7 октября. Футболисты будут тренироваться в столице Чехии - Праге. А уже 14 числа украинцы сыграют против Северной Македонии, а 17 — против Мальты.

Какие шансы у Украины попасть на Евро-2024

В ответном матче против сборной Англии, который состоялся 9 сентября в польском Вроцлаве, сборная Украины добыла ничью со счетом 1:1. Зато уже 12 числа украинская команда в Милане уступила сборной Италии с минимальным счетом 1-2.

Турнирное положение сборной Украины в группе "С" после пяти сыгранных матчей Фото: Пресс-служба УАФ

После пяти сыгранных матчей наша команда сохраняет шансы на выход в финальную стадию соревнований. Однако украинцам до завершения отборочного этапа больше нельзя терять очков ни с одним из соперников. Тогда решающей станет вторая игра с итальянцами, с которыми мы сейчас ведем борьбу за второе место в группе "С".

К слову, в 2023 году украинцы уже обыгрывали Мальту. Так, 19 июня наши футболисты обыграли соперника со счетом 1-0. А 16 июня украинская команда одержала яркую волевую победу в матче против Северной Македонии.