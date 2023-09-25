Без Шапаренка, але з Малиновським: Ребров назвав футболістів на жовтневі матчі збірної

Національна команда України у повному складі вперше збереться 7 жовтня у Празі. Саме у столиці Чехії відбуватиметься підготовка нашої команди до важливих матчів у відборі до Євро-2024.

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Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров викликав до табору команди 25 гравців, які братимуть участь у підготовчих зборах до кваліфікаційних матчів Євро-2024. У жовтні 2023 року наша команда зіграє проти Північної Македонії та Мальти, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Хто отримав виклик до збірної

Серед тих, кого викликав Сергій Ребров, 11 футболістів представляють київське "Динамо" або Шахтар". Ще 14 футболістів грають за різні європейські клуби. Загалом основна заявка виглядає так:

Голкіпери: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар" Донецьк), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва — "Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Сергій Кривцов ("Інтер" Маямі, США), Богдан Михайліченко ("Динамо" Загреб, Хорватія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Маліновський ("Дженоа" Генуя, Італія).

Нападники: Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

Натомість у резервному списку опинилися: Олександр Сваток, Олександр Піхальонок (усі з "Дніпра-1" ), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ). Ці футболісти можуть потрапити до основного списку, якщо травмується хтось із гравців.

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Зазначимо, що головний тренер збірної знову викликав до команди Руслана Маліновського з "Дженоа" (Італія) та Олександра Караваєва з київського "Динамо". Ці футболісти не потрапили у початкову заявку збірної на вересневі матчі проти Англії та Італії.

Свою підготовку до майбутніх матчів національна команда розпочне 7 жовтня. Футболісти тренуватимуться у столиці Чехії — Празі. А вже 14 числа українці зіграють проти Північної Македонії, а 17 — проти Мальти.

Які шанси в України потрапити на Євро-2024

У матчі-відповіді проти збірної Англії, який відбувся 9 вересня у польському Вроцлаві, збірна України здобула нічию з рахунком 1:1. Натомість вже 12 числа українська команда у Мілані поступилася збірній Італії з мінімальним рахунком 1-2.

Турнірне становище збірної України у групі "С" після п'яти зіграних матчів Фото: Пресслужба УАФ

Після п'яти зіграних матчів наша команда зберігає шанси на вихід до фінальної стадії змагань. Однак українцям до завершення відбіркового етапу більше не можна втрачати очок з жодним із суперників. Тоді вирішальною стане друга гра з італійцями, з якими ми наразі ведемо боротьбу за другу сходинку у групі "С".

До слова, у 2023 році українці вже обігрували Мальту. Так, 19 червня наші футболісти обіграли суперника з рахунком 1-0. А 16 червня українська команда здобула яскраву вольову перемогу в матчі проти Північної Македонії.