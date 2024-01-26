Победили в двух партиях: украинка Людмила Киченок вышла в финал Australian Open

Теннисистки из украинско-латвийского дуэта, чтобы выйти в финал, запускали мячи со скоростью 174 км/ч. Впереди их ждет финальная игра, которая состоится в воскресенье 28 января.

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Украинка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко в парном разряде победили в полуфинале теннисного турнира Australian Open. Впереди у них финал, в котором они могут сыграть против соперниц из Бельгии и Тайваня. Об удачной игре Киченок и о ее результативности в игре сообщили на сайте Australian Open.

В полуфинале теннисистки из Украины и Латвии сыграли против канадки Габриэлы Добровски и новозеландки Эрин Роутлиффе. Матч длился 1 час. 35 мин. Состоялось две партии, в которых Киченок и Остапенко выиграли со счетом 7:5 и 7:5.

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На информационной странице турнира можно увидеть результативность обеих пар во время игры. Киченок и Остапенко подали самую быструю первую подачу 174 км/ч, но их соперницы были быстрее — 176 км/ч.

Полуфинальная игра Киченок-Остапенко Фото: Скриншот

Особенности игры украинско-латвийского дуэта:

подачи на вылет — 2;

выигранные активные розыгрыши — 16;

реализованные брейкпоинты — 6 из 8.

В комментарии порталу "Большой теннис Украины" спортсменки поделились впечатлениями от полуфинальных партий. Людмила отметила, что девушкам удавалось не все, что запланировали. Кроме того, игра шла по-разному, но они не сдавались.

"Сегодня игра шла то хорошо, то плохо, мы просто старались бороться. И хотя на протяжении всего матча события разворачивались не так, как бы нам того хотелось, но каким-то образом нам удалось со всем справиться".

Елена, с которой Людмила, как выяснилось, знакома с 15 лет, ожидает, что в финале им будет не просто — против них будут играть сильные спортсменки.

Впереди у финалисток — поединок с бельгийкой Элизе Мертенс и тайванкой Сувэй Се. Игра состоится 28 января, указали на портале турнира Большого шлема.

Открытый чемпионат Австралии — детали

Отметим, 24 января в полуфинал австралийского чемпионата впервые вышла украинка Даяна Ястремская. Теннисистка выиграла восемь отборочных матчей, но все же проиграла и в финал не пробилась.

Людмила Киченок — 31-летняя украинская теннисистка из Днепра, которая имеет сестру-близнеца Надежду — также теннисистку. В 2023 году Людмила одержала победу на Уимблдонском турнире и посвятила ее украинскому народу, который борется с российскими захватчиками.

Напоминаем, 20 января Фокус писал об инциденте с украинской теннисисткой, которая пожала руку россиянке. Тем временем российская теннисистка пожаловалась на зрителей, которые во время турнира Australian Open мяукали, когда ее видели.