Перемогли у двох партіях: українка Людмила Кіченок вийшла у фінал Australian Open

Тенісистки з українсько-латвійського дуету, щоб вийти у фінал, запускали м'ячі зі швидкістю 174 км/год. Попереду їх чекає фінальна гра, яка відбудеться у неділю 28 січня.

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Українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко у парному розряді перемогли у півфіналі тенісного турніру Australian Open. Попереду у них фінал, у якому вони можуть зіграти проти суперниць з Бельгії і Тайваню. Про вдалу гру Кіченок та про її результативність у грі повідомили на сайті Australian Open.

У півфіналі тенісистки з України та Латвії зіграли проти канадійки Габріели Добровські та новозеландки Ерін Роутліффе. Матч тривав 1 год. 35 хв. Відбулось дві партії, в яких Кіченок та Остапенко виграли з рахунком 7:5 та 7:5.

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На інформаційній сторінці турніру можна побачити результативність обох пар під час гри. Кіченок та Остапенко подали найшвидшу першу подачу 174 км/год., але їхні суперниці були швидші — 176 км/год.

Півфінальна гра Кіченок-Остапенко Фото: Скриншот

Особливості гри українсько-латвійського дуету:

подачі на виліт — 2;

виграні активні розіграші — 16;

реалізовані брейкпойнти — 6 з 8.

У коментарі порталу "Великий теніс України" спортсменки поділились враженнями від півфінальних партій. Людмила зазначила, що дівчатам вдавалось не все, що запланували. Крім того, гра йшла по-різному, але вони не здавались.

"Сьогодні гра йшла то добре, то погано, ми просто намагалися боротися. І хоча протягом усього матчу події розгорталися не так, як би нам того хотілося, але якимось чином нам вдалося з усім впоратися".

Олена, з якою Людмила, як з'ясувалось, знайома з 15 років, очікує, що у фіналі їм буде не просто — проти них гратимуть сильні спортсменки.

Попереду у фіналісток — поєдинок з бельгійкою Елізе Мертенс і тайванкою Сувей Се. Гра відбудеться 28 січня, вказали на порталі турніру Великого шолому.

Australian Open — деталі

Зазначимо, 24 січня у півфінал австралійського чемпіонату вперше вийшла українка Даяна Ястремська. Тенісистка виграла вісім відбіркових матчів, але все ж програла і до фіналу не пробилась.

Людмила Кіченок — 31-річна українська тенісистка з Дніпра, яка має сестру-близнючку Надію — також тенісистку. У 2023 році Людмила здобула перемогу на Вімблдонському турнірі і присвятила її українському народу, який бореться з російськими загарбниками.

Нагадуємо, 20 січня Фокус писав про інцидент з українською тенісисткою, яка потисла руку росіянці. Тим часом російська тенісистка поскаржилась на глядачів, які під час турніру Australian Open нявкали, коли її бачили.