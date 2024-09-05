Паралимпиада-2024: Украина завоевала еще 7 медалей и установила мировой рекорд

Сейчас украинская сборная завоевала 52 медали, из которых 13 — золотых, 18 — серебряных и 21 — бронзовых.

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По итогам седьмого соревновательного дня украинские спортсмены завоевали четыре золотые и три серебряные медали на Паралимпиаде-2024 в Париже и занимают седьмую строчку в общем медальном зачете. Об этом свидетельствует турнирная таблица Паралимпиады.

Украина 4 сентября завоевала 7 наград:

четыре "золота": Ярослав Денисенко (плавание, 100 м, вольный стиль, класс S12), Андрей Трусов (плавание, 50 м, вольный стиль, класс S7), Марина Поддубная, Алексей Вирченко, Анна Стеценко, Ярослав Денисенко (плавание, микст, эстафета 4х100 м, вольный стиль, 49 очков), Анастасия Москаленко (легкая атлетика, толкание ядра, класс F32);

три "серебра": Мария Шпитковская (легкая атлетика, толкание ядра, класс F46), Максим Веракса (плавание, 100 м, вольный стиль, класс S12), Анна Стеценко (плавание, 100 м, вольный стиль, класс S12).

Отметим, что Андрей Трусов в заплыве на 50 метров вольным стилем установил новый мировой рекорд — 26,38 секунды.

Таким образом в общем активе украинской сборной уже 52 медали, из которых 13 — золотых, 18 — серебряных и 21 — бронзовых. Это позволяет нашей команде продолжать находиться на седьмом месте в общем медальном зачете.

Медальный зачет 4 сентября Фото: Скриншот

Первое место бессменно занимает Китай (135 медалей), на второй строчке Великобритания (74 медали), тройку финалистов замыкают США (63 медали).

Напомним, 4 сентября украинец Андрей Трусов на Паралимпийских играх установил мировой рекорд и завоевал золотую медаль.

В этот же день мэр Парижа высказалась против олимпийцев из РФ и Беларуси.