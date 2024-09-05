Паралімпіада-2024: Україна здобула ще 7 медалей та встановила світовий рекорд

Наразі українська збірна здобула 52 медалі, з яких 13 — золотих, 18 — срібних та 21 — бронзових.

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За підсумками сьомого змагального дня українські спортсмени здобули чотири золоті та три срібні медалі на Паралімпіаді-2024 у Парижі та посідають сьому сходинку у загальному медальному заліку. Про це свідчить турнірна таблиця Паралімпіади.

Україна 4 вересня виборола 7 нагород:

чотири "золота": Ярослав Денисенко (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S12), Андрій Трусов (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S7), Марина Піддубна, Олексій Вірченко, Анна Стеценко, Ярослав Денисенко (плавання, мікст, естафета 4х100 м, вільний стиль, 49 очок), Анастасія Москаленко (легка атлетика, штовхання ядра, клас F32);

три "срібла": Марія Шпатківська (легка атлетика, штовхання ядра, клас F46), Максим Веракса (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S12), Анна Стеценко (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S12).

Зазначимо, що Андрій Трусов у запливі на 50 метрів вільним стилем встановив новий світовий рекорд — 26,38 секунди.

Таким чином у загальному доробку української збірної вже 52 медалі, з яких 13 — золотих, 18 — срібних та 21 — бронзових. Це дозволяє нашій команді продовжувати перебувати на сьомому місці у загальному медальному заліку.

Медальний залік 4 вересня Фото: Скриншот

Перше місце беззмінно займає Китай (135 медалей), на другій сходинці Велика Британія (74 медалі), трійку фіналістів замикають США (63 медалі).

Нагадаємо, 4 вересня українець Андрій Трусов на Паралімпійських іграх встановив світовий рекорд та завоював золоту медаль.

У цей же день мер Парижа висловилася проти олімпійців із РФ і Білорусі.