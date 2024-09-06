Паралимпиада-2024: на каком месте сборная Украины, спортсмены которой завоевали 61 медаль

В восьмой день соревнований украинская сборная впервые в истории получила паралимпийскую медаль по голболу, а также в велоспорте.

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По итогам восьмого соревновательного дня украинские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей на Паралимпиаде-2024 в Париже и занимают седьмую строчку в общем медальном зачете. Об этом свидетельствует турнирная таблица Паралимпиады.

Украина 5 сентября завоевала девять наград:

два "золота": дзюдоистка Наталья Николайчик одержала победу в весе до 48 кг (категория J1). Мария Помазан — паралимпийская чемпионка в толкании ядра (класс F35);

два "серебра": легкоатлетка Оксана Ботурчук — серебряный призер в беге на 100 метров. Кроме того, впервые в истории олимпийскую медаль получила украинская сборная по голболу. Украинцы заняли второе место проиграв в финале сборной Японии;

пять "бронз": велосипедист Павел Баль, который стал первым украинцем в истории, завоевавшим награду в этом виде велоспорта. Пловец Даниил Чуфаров стал бронзовым призером на дистанции 100 метров брассом (класс SB11). Дзюдоистка Анжела Гаврисюк завоевала "бронзу" в весе 57 кг (класс J1). Давид Хорива стал бронзовым призером по дзюдо в весе 60 кг (класс J2). Украинские пловцы завоевали "бронзу" в финале микст эстафеты 4х50 метров комплексным стилем. Во время соревнований они обновили европейский рекорд.

Таким образом в общем активе украинской сборной уже 61 медаль, из которых 15 — золотых, 20 — серебряных и 26 — бронзовых. Это позволяет нашей команде продолжать находиться на седьмом месте в общем медальном зачете.

Медальный зачет 5 сентября Фото: Скриншот

Первое место бессменно занимает Китай (166 медалей), на второй строчке Великобритания (84 медали), тройку финалистов замыкают США (77 медалей).

Напомним, 4 сентября Украина на Паралимпиаде-2024 получила еще 7 медалей и установила мировой рекорд.

В этот же день мэр Парижа высказалась против олимпийцев из РФ и Беларуси.