Паралімпіада-2024: на якому місці збірна України, спортсмени якої вибороли 61 медаль

У восьмий день змагань українська збірна вперше в історії здобула паралімпійську медаль з голболу, а також у велоспорті.

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За підсумками восьмого змагального дня українські спортсмени здобули дві золоті, дві срібні та п'ять бронзових медалей на Паралімпіаді-2024 у Парижі та посідають сьому сходинку у загальному медальному заліку. Про це свідчить турнірна таблиця Паралімпіади.

Україна 5 вересня виборола дев'ять нагород:

два "золота": дзюдоїстка Наталія Ніколайчик здобула перемогу у вазі до 48 кг (категорія J1). Марія Помазан – паралімпійська чемпіонка у штовханні ядра (клас F35);

два "срібла": легкоатлетка Оксана Ботурчук – срібна призерка з бігу на 100 метрів. Крім того, вперше в історії олімпійську медаль отримала українська збірна з голболу. Українці зайняли другу сходинку програвши у фіналі збірній Японії;

п'ять "бронз": велосипедист Павло Баль, який став першим українцем в історії, що виборов нагороду у цьому виді велоспорту. Плавець Данило Чуфаров став бронзовим призером на дистанції 100 метрів брасом (клас SB11). Дзюдоїстка Анжела Гаврисюк виборола "бронзу" у вазі 57 кг (клас J1). Давид Хорива став бронзовим призером з дзюдо у вазі 60 кг (клас J2). Українські плавці здобули "бронзу" у фіналі мікст естафети 4х50 метри комплексним стилем. Під час змагань вони оновили європейський рекорд.

Таким чином у загальному доробку української збірної вже 61 медаль, з яких 15 — золотих, 20 — срібних та 26 — бронзових. Це дозволяє нашій команді продовжувати перебувати на сьомому місці у загальному медальному заліку.

Медальний залік 5 вересня Фото: Скриншот

Перше місце беззмінно займає Китай (166 медалей), на другій сходинці Велика Британія (84 медалі), трійку фіналістів замикають США (77 медалей).

Нагадаємо, 4 вересня Україна на Паралімпіаді-2024 здобула ще 7 медалей та встановила світовий рекорд.

У цей же день мер Парижа висловилася проти олімпійців із РФ і Білорусі.