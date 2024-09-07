Паралимпиада-2024: Украина завоевала еще 6 медалей, но опустилась в медальном зачете сборных

В целом украинские паралимпийцы завоевали 67 медалей, но сегодня сборная Украины спустилась с седьмой на восьмую позицию в рейтинге.

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По итогам девятого соревновательного дня украинские спортсмены завоевали одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали на Паралимпиаде-2024 в Париже и занимают восьмую строчку в общем медальном зачете. Об этом свидетельствует турнирная таблица Паралимпиады.

Украина 6 сентября завоевала шесть наград:

одна золотая медаль: Егор Дементьев (велоспорт, шоссейная групповая гонка, класс C4-5);

три серебряные: Людмила Данилина (легкая атлетика, бег на 1500 м, класс T20), Денис Остапченко (плавание, 50 м, вольный стиль, класс S3), Даниил Чуфаров (плавание, 100 м, баттерфляй, класс S11);

две бронзовые: Максим Николенко (настольный теннис, одиночный турнир, класс MS8), Елена Федота-Исаева (фехтование, одиночный турнир, шпага, категория В).

Таким образом в общем активе украинской сборной уже 67 медалей, из которых 16 — золотых, 23 — серебряных и 28 — бронзовых. Сейчас паралимпийская сборная Украины опустилась на одну ступеньку и находится на восьмом месте в общем медальном зачете.

Медальный зачет 6 сентября Фото: Скриншот

Первое место бессменно занимает Китай (188 медалей), на второй строчке Великобритания (100 медали), тройку финалистов замыкают США (86 медалей).

Напомним, 5 сентября Украина на Паралимпиаде-2024 завоевала девять медалей и впервые в истории стала призером паралимпийских игр по голболу.

4 сентября мэр Парижа высказалась против олимпийцев из РФ и Беларуси.