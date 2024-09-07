Паралімпіада-2024: Україна виборола ще 6 медалей, але опустилась у медальному заліку збірних

Загалом українські паралімпійці вибороли 67 медалей, але наразі збірна України спустилась з сьомої на восьму позицію у рейтингу.

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За підсумками дев'ятого змагального дня українські спортсмени здобули одну золоту, три срібні та дві бронзові медалі на Паралімпіаді-2024 у Парижі та посідають восьму сходинку у загальному медальному заліку. Про це свідчить турнірна таблиця Паралімпіади.

Україна 6 вересня виборола шість нагород:

одна золота медаль: Єгор Дементьєв (велоспорт, шосейна групова гонка, клас C4-5);

три срібні: Людмила Даниліна (легка атлетика, біг на 1500 м, клас T20), Денис Остапченко (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S3), Данило Чуфаров (плавання, 100 м, батерфляй, клас S11);

дві бронзові: Максим Ніколенко (настільний теніс, одиночний турнір, клас MS8), Олена Федота-Ісаєва (фехтування, одиночний турнір, шпага, категорія В).

Таким чином у загальному доробку української збірної вже 67 медалей, з яких 16 — золотих, 23 — срібних та 28 — бронзових. Наразі паралімпійська збірна України опустилась на одну сходинку та перебуває на восьмому місці у загальному медальному заліку.

Медальний залік 6 вересня Фото: Скриншот

Перше місце беззмінно займає Китай (188 медалей), на другій сходинці Велика Британія (100 медалі), трійку фіналістів замикають США (86 медалей).

Нагадаємо, 5 вересня Україна на Паралімпіаді-2024 виборола дев'ять медалей та вперше в історії стала призером паралімпійських ігор з голболу.

4 вересня мер Парижа висловилася проти олімпійців із РФ і Білорусі.