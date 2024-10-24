"Рома" — "Динамо": где смотреть основной этап Лиги Европы, прогноз на матч 3 тура

В таблице Лиги Европы "Рома" занимает 27-ю строчку, единственный представитель Украины в этом турнире идет на предпоследнем месте, ниже только стамбульский "Бешикташ".

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В четверг в 19:45 состоится матч 3-го тура основного этапа Лиги Европы между итальянской "Ромой" и киевским "Динамо". Поединок пройдет на на римском "Стадио Олимпико".

Матч "Рома" — "Динамо" в прямой трансляции покажет стриминговый сервис Megogo.

В прошлые выходные сегодняшние соперники сыграли в своих национальных чемпионатах. "Динамо" переиграло "Оболонь" со счетом 5:1, а "Рома", в свою очередь, уступила в Серии А "Интернационале" — 0:1.

В лазарете киевской команды находятся четыре футболиста, они восстанавливаются после травм: Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Владимир Шепелев и Брайан Себальос.

В текущем сезоне Лиги Европы у "Динамо" и "Рома" разные результаты, но обе пока идут без побед. После двух туров у киевлян очков нет, как нет и забитых голов. В предыдущих матчах с "Лацио" и "Хоффенхаймом" киевский клуб пропустил 5 мячей. У римских "волков" один балл в активе благодаря ничьей с "Атлетико" — 1:1, еще в одном матче "Рома" потерпели поражение от "Эльфсборга" — 0:1.

Возможные составы команд:

Рома – Динамо: составы команд

Судить матч "Рома" — "Динамо" будет бригада нидерландсих арбитров. Рефери в поле — Сердар Гезюбююк. VAR — Деннис Хиглер, также представляющий Нидерланды.

В текущей таблице Лиги Европы "Рома" занимает 27-ю строчку, единственный представитель Украины — на предпоследнем месте, ниже только стамбульский "Бешикташ".

Рома и Динамо в таблице Лиги Европы

Лидирует же другая команда из "Стамбула" — "Галатасарай". Следом идет норвежский "Буде-Глимт" и римский "Лацио".

Таблица Лиги Европы

Рома — Динамо: прогноз букмекеров

Букмекеры считают явным фаворитом сегодняшнего противостояния итальянцев. На победу "Ромы" предлагается ставка с коэффициентом 1.54. Победа "Динамо" — 5.90. Ничья — 4.55. Вместе с тем есть мнение, что матч завершится вничью. Ставка на такой исход — 7.40.

Напомним, что в Лиге Чемпионов "Арсенал" переиграл "Шахтер" благодаря курьезному автоголу вратаря Ризныка, который, к слову, спас команду — отразил пенальти.

Также сообщалось, что в матче против сборной Чехии украинский полузащитник Алексей Гуцуляк получил сильную травму.