"Рома" — "Динамо": де дивитися основний етап Ліги Європи, прогноз на матч 3 туру

У таблиці Ліги Європи "Рома" посідає 27-му сходинку, єдиний представник України в цьому турнірі йде на передостанньому місці, нижче тільки стамбульський "Бешикташ".

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У четвер о 19:45 відбудеться матч 3-го туру основного етапу Ліги Європи між італійською "Ромою" і київським "Динамо". Поєдинок пройде на римському "Стадіо Олімпіко".

Матч "Рома" — "Динамо" у прямій трансляції покаже стримінговий сервіс Megogo.

Минулими вихідними сьогоднішні суперники зіграли у своїх національних чемпіонатах. "Динамо" переграло "Оболонь" із рахунком 5:1, а "Рома", зі свого боку, поступилася в Серії А "Інтернаціонале" — 0:1.

У лазареті київської команди перебувають чотири футболісти, вони відновлюються після травм: Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок, Володимир Шепелєв і Брайан Себальос.

У поточному сезоні Ліги Європи у "Динамо" і "Рома" різні результати, але обидві поки що йдуть без перемог. Після двох турів у киян очок немає, як немає і забитих голів. У попередніх матчах із "Лаціо" та "Гоффенгаймом" київський клуб пропустив 5 м'ячів. У римських "вовків" один бал в активі завдяки нічиїй з "Атлетіко" — 1:1, ще в одному матчі "Рома" зазнали поразки від "Ельфсборга" — 0:1.

Можливі склади команд:

Рома — Динамо: склади команд

Судити матч "Рома" — "Динамо" буде бригада нідерландських арбітрів. Рефері в полі — Сердар Гезюбююк. VAR — Денніс Гіглер, який також представляє Нідерланди.

У поточній таблиці Ліги Європи "Рома" посідає 27-му сходинку, єдиний представник України — на передостанньому місці, нижче тільки стамбульський "Бешикташ".

Рома і Динамо в таблиці Ліги Європи

Лідирує ж інша команда зі "Стамбула" — "Галатасарай". Слідом іде норвезький "Буде-Глімт" і римський "Лаціо".

Таблиця Ліги Європи

Рома — Динамо: прогноз букмекерів

Букмекери вважають явним фаворитом сьогоднішнього протистояння італійців. На перемогу "Роми" пропонується ставка з коефіцієнтом 1.54. Перемога "Динамо" — 5.90. Нічия — 4.55. Водночас є думка, що матч завершиться внічию. Ставка на такий результат — 7.40.

Нагадаємо, що в Лізі Чемпіонів "Арсенал" переграв "Шахтар" завдяки курйозному автоголу воротаря Різника, який, до речі, врятував команду — відбив пенальті.

Також повідомлялося, що в матчі проти збірної Чехії український півзахисник Олексій Гуцуляк отримав сильну травму.