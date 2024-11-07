Динамо — Ференцварош: где смотреть Лигу Европы. Прогноз и анонс на матч

"Динамо" Киев после трех поражений пока что идет на предпоследнем, 35-ом месте в таблице Лиги Европы. Но в каждом из предыдущих матчей оборона киевлян пропускала меньше: 0:3, 0:2, 0:1.

В четверг, 7 ноября, в 22:00 по киевскому времени "Динамо" проведет встречу c будапештским "Ференцварошем". Этот матч станет для киевлян четвертым в текущем розыгрыше Лиги Европы сезона 2024/25.

Из-за полномасштабного вторжения украинский вице-чемпион вынужден проводить свои матчи за рубежом — на арене "Фолькспаркштадион" в Гамбурге. В новом формате Лиги Европы 36 клубов соревнуются в общей сетке, играют по восемь матчей с разными соперниками.

Прогноз и анонс на матч Динамо Ференцварош

Букмекеры рассматривают в качестве фаворита матча украинскую команду. Коэффициент на победу "Динамо" — 2,34. Ничья – 3,35. Победа "Ференцвароша" – 3,20.

Динамовцы проиграли свои первые три матча в Лиге Европы, причем в каждом последующем матче пропускали меньше, чем в предыдущем. Против "Лацио" было 0:3, против "Хоффенхайма" — 0:2, против "Ромы" — 0:1, к слову, в римском матче "волки" победили благодаря голу форварда сборной Украины Артема Довбика.

Подопечные Александра Шовковского пока что идут на предпоследнем, 35-м месте, в общем зачете основного раунда Лиги Европы.

"Динамо" Киев таблице Лиги Европы

В свою очередь, венгерский "Ференцварош" проиграл "Андерлехту" и "Тоттенхэму", дважды по 1:2, а затем была победа над "Ниццей" — 1:0. Команда занимает 23-ю строчку в турнирной таблице Лиги Европы.

Где смотреть матч Динамо – Ференцварош

Права на трансляцию "Динамо" — "Ференцварош" в Украине принадлежат медиаплатформе Megogo.

Напомним, что "Шахтер" обыграл "Янг Бойз", одного из аутсайдеров Лиги чемпионов, которая после четырех туров пока не набрала ни одного очка.

Также сообщалось, что легенда бразильского футбола Адриано оказался в центре внимания.