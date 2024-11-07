Динамо — Ференцварош: де дивитися Лігу Європи. Прогноз і анонс на матч

"Динамо" Київ після трьох поразок поки що йде на передостанньому, 35-му місці в таблиці Ліги Європи. Але в кожному з попередніх матчів оборона киян пропускала менше: 0:3, 0:2, 0:1.

У четвер, 7 листопада, о 22:00 за київським часом "Динамо" проведе зустріч з будапештським "Ференцварошем". Цей матч стане для киян четвертим у поточному розіграші Ліги Європи сезону 2024/25.

Через повномасштабне вторгнення український віцечемпіон змушений проводити свої матчі за кордоном — на арені "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі. У новому форматі Ліги Європи 36 клубів змагаються в загальній сітці, грають по вісім матчів із різними суперниками.

Прогноз і анонс на матч Динамо Ференцварош

Букмекери розглядають як фаворита матчу українську команду. Коефіцієнт на перемогу "Динамо" — 2,34. Нічия — 3,35. Перемога "Ференцвароша" — 3,20.

Динамівці програли свої перші три матчі в Лізі Європи, причому в кожному наступному пропускали менше, ніж у попередньому. Проти "Лаціо" було 0:3, проти "Гоффенгайма" — 0:2, проти "Роми" — 0:1, до слова, у римському матчі "вовки" перемогли завдяки голу форварда збірної України Артема Довбика.

Підопічні Олександра Шовковського поки що йдуть на передостанньому, 35-му місці, в загальному заліку основного раунду Ліги Європи.

"Динамо" Київ таблиці Ліги Європи

Своєю чергою, угорський "Ференцварош" програв "Андерлехту" і "Тоттенхему", двічі по 1:2, а потім була перемога над "Ніццою" — 1:0. Команда посідає 23-й рядок у турнірній таблиці Ліги Європи.

Де дивитися матч Динамо — Ференцварош

Права на трансляцію "Динамо" — "Ференцварош" в Україні належать медіаплатформі Megogo.

Нагадаємо, що "Шахтар" обіграв "Янг Бойз", одного з аутсайдерів Ліги чемпіонів, яка після чотирьох турів поки що не набрала жодного очка.

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