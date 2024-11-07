Ярмоленко и Попов в запасе. "Динамо" – "Ференцварош": детали матча Лиги Европы

Команды трижды играли друг с другом. В 2020-м подопечные Мирчи Луческу в групповом турнире переиграли венгров 1:0. Но в первом матче была ничья: 2:2.

Киевское "Динамо" в четверг, 7 ноября, в 22: 00 выйдет на поле против венгерского "Ференцвароша". Фокус ведет текстовую трансляцию матча "Динамо" —"Ференцварош".

Матч состоится на стадионе "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ "ДИНАМО" – "ФЕРЕНЦВАРОШ"

Лига Европы. 4-й тур

Гамбург, стадион "Фолькспаркштадион"

Арбитр: Мохаммед аль-Хаким (Швеция), VAR: Пол ван Букел (Нидерланды)

"Динамо" Киев – "Ференцварош" – 0:0

65 МИНУТ ДО МАТЧА. Команды публикуют составы.

ВОЗМОЖНЫЕ СОСТАВЫ

Динамо: Георгий Бущан – Александр Тымчик, Кристиан Биловар, Тарас Михавко, Владислав Дубинчак, Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев, Андрей Ярмоленко, Владислав Ванат.

Ференцварош: Денес Дибус – Себраилс Макрецкис, Стефан Гартенманн, Ибраим Сиссе, Эльдар Чивич, Мохаммад Абу Фани, Филипп Ромменс, Адама Траоре, Кади Боржес, Кристоффер Захариассен, Барнабаш Варга.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

"Динамо" Киев – "Ференцварош"

Команды уже играли трижды. В 2020-м подопечные Мирчи Луческу в групповом турнире переиграли венгров 1:0. Но в первом матче была ничья: 2:2. В финале Кубка кубков 1975 года киевляне разгромили соперника: 3:0.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

"Динамо" проиграло три предыдущих матча в Лиге Европы и находится 35-м месте турнирной таблицы. Впрочем, с каждым последующим матчем киевляне пропускали все меньше, то есть оборона играла все лучше: 0:3, 0:2, 0:1. Если это тенденция, то в противостоянии с "Фради" не стоит ждать голов.

"Динамо" проиграло три предыдущих матча в Лиге Европы

Напомним, что накануне, 6 ноября, "Шахтер" переиграл "Янг Бойз" из швейцарского Берна. Это была первая победа украинской команды в текущем сезоне еврокубков.

Также сообщалось, что академия киевского "Динамо" вошла в топ-10 мира.