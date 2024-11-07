Ярмоленко та Попов у запасі. "Динамо" — "Ференцварош": деталі матчу Ліги Європи

Команди тричі грали одна з одною. У 2020-му підопічні Мірчі Луческу в груповому турнірі переграли угорців 1:0. Але в першому матчі була нічия: 2:2.

Київське "Динамо" у четвер, 7 листопада, о 22:00 вийде на поле проти угорського "Ференцвароша". Фокус веде текстову трансляцію матчу "Динамо" — "Ференцварош".

Матч відбудеться на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ "ДИНАМО" — "ФЕРЕНЦВАРОШ"

Ліга Європи. 4-й тур

Гамбург, стадіон "Фолькспаркштадіон"

Арбітр: Мохаммед аль-Хакім (Швеція), VAR: Пол ван Букел (Нідерланди)

"Динамо" Київ — "Ференцварош" — 0:0

8 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Команди готуються вийти на поле.

25 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Футболіст збірної Ізраїлю, півзахисник Мохаммад Абу-Фані, мабуть, один із найнебезпечніших у центрі поля у складі "Фраді".

65 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Команди публікують склади.

МОЖЛИВІ СКЛАДИ

Динамо: Георгій Бущан — Олександр Тимчик, Крістіан Біловар, Тарас Михавко, Владислав Дубінчак, Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат.

Ференцварош: Денес Дібус — Себраілс Макрецкіс, Стефан Гартенманн, Ібраїм Сіссе, Ельдар Чивіч, Мохаммад Абу Фані, Філіп Ромменс, Адама Траоре, Каді Боржес, Крістоффер Захаріассен, Барнабаш Варга.

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧ

"Динамо" Київ — "Ференцварош"

Команди вже грали тричі. У 2020-му підопічні Мірчі Луческу в груповому турнірі переграли угорців 1:0. Але в першому матчі була нічия: 2:2. У фіналі Кубка кубків 1975 року кияни розгромили суперника: 3:0.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

"Динамо" програло три попередні матчі в Лізі Європи та перебуває на 35-му місці турнірної таблиці. Утім, із кожним наступним матчем кияни пропускали дедалі менше, тобто оборона грала краще: 0:3, 0:2, 0:1. Якщо це тенденція, то в протистоянні з "Фраді" все ж не варто чекати голів.

"Динамо" програло три попередні матчі в Лізі Європи

Нагадаємо, що напередодні, 6 листопада, "Шахтар" переграв "Янг Бойз" зі швейцарського Берна. Це була перша перемога української команди в поточному сезоні єврокубків.

Також повідомлялося, що академія київського "Динамо" увійшла в топ 10 світу.