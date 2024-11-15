Футбол Грузия – Украина: что сказал Ребров, подробности перед матчем 67 и 25 команд ФИФА

Встреча украинской и грузинской сборных состоится в Батуми 16 ноября. В нынешнем розыгрыше Лиги наций подопечные Реброва уже обыгрывали соперника: 1:0.

Матч Грузия – Украина в рамках розыгрыша Лиги наций состоится в субботу, 16 ноября. Начало — в 19:00 по Киеву. Ответную встречу примет AdjaraBet Arena в Батуми. В группе 1 дивизиона у подопечных Сергея Реброва остается только два поединка. Помимо субботнего, будет также выезд в Албанию.

Грузия – Украина: футбол, где смотреть

Грузия Украина футбол в прямом эфире покажет медиасервис "MEGOGO Спорт", матч будет доступен в бесплатной и цифровой эфирной сети Т2 и кабельных сетях. Трансляцию также смогут посмотреть зрители региональных каналов "Суспільного".

Прогноз на матч Грузия – Украина

По прогнозам, фаворитом встречи считается сборная Сакартвело. Победа принимающей стороны оценивается с коэффициентом 2,50. Ничья — 3,30. Победа украинской команды — 2,62.

Грузия – Украина: судьи

Грузия Украина футбол обслужит бригада арбитров из Англии под руководством Криса Кавана. Ему помогут лайнсмены Ли Беттс и Нил Дэвис, четвертый рефери — Сэм Барротт. VAR — Майкл Салисбери.

Составы команд

Сайт футбольной федерации команды соперника опубликовал состав на матчи Лиги наций.

Вратари: Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Георгий Лория ("Омония", Кипр), Лука Гугешашвили ("Пансерраикос", Греция).

Защитники: Гурам Кашия ("Слован", Словакия), Отар Какабадзе ("Краковия", Польша), Георгий Гвелесиани ("Персеполис", Иран), Лаша Двали (АПОЭЛ, Кипр), Лука Лочошвили ("Кремонезе", Италия), Георгий Гочолейшвили ("Копенгаген", Дания), Саба Гогличидзе ("Эмполи", Италия), Соломон Кверквелия ("Динамо" Тб).

Полузащитники: Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Кочорашвили ("Леванте", Испания), Ника Квеквескири ("Ньиредьгаза", Венгрия), Анзор Меквабишвили ("Крайова", Румыния), Леван Шенгелия Георгий Цитаишвили ("Гранада", Испания), Гиорги Чакветадзе ("Уотфорд", Англия), Саба Лобжанидзе ("Атланта Юнайтед", США), Зурико Давиташвили ("Сент-Этьен", Франция), Хвича Кварацхелия ("Наполи", Италия) .

Нападающие: Буду Зивзивадзе ("Карлсруэ", Германия), Жорж Микаутадзе ("Лион", Франция).

Состав сборной украинской сборной:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Потрошитель ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — "Шахтер" Донецк), Алексей Сыч ("Движение" Львов), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба – "Динамо" Киев), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье" Житомир), Иван Калюжный ( "Александрия"), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия).

Нападающие: Артем Довбык (Рома Рим, Италия), Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей, Греция), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Турнирная таблица Лиги наций

Турнирная таблица Лиги наций

Украинцы находятся на последнем месте с четырьмя очками. Грузины — на втором с шестью. Уже заранее известно, что равенство по очкам не позволит Сине-желтым опередить чехов.

Украина – Грузия: футбол, предыдущие поединки

Команды провели 10 матчей друг с другом. У команды Сакартвело пока нет побед. Но обе выездные встречи для Сине-желтых заверялись с ничейным счетом: 1:1. В нынешнем розыгрыше Лиги наций подопечные Реброва уже обыгрывали соперника: 1:0.

После матча Украина – Грузия

Украина – Грузия, футбол: что сказал Ребров перед матчем

Пресс-конференция тренера Сергея Реброва

Украина – Грузия: футбол, рейтинг сборных ФИФА

В рейтинге ФИФА — на 25-й строчке

В новом рейтинге ФИФА Сине-желтые занимают 25-ю строчку. Грузины — на 67-м месте. Если сравнивать с предыдущим рейтингом, украинская команда потеряла одну позицию: сказались два предыдущих поражения.

В лидерах — Аргентина и Франция.

Напомним, что 6 ноября "Шахтер" переиграл одного из аутсайдеров Лиги чемпионов — швейцарский "Янг Бойз" и улучшил свое положение в турнирной таблице.

Также сообщалось, что академия киевского "Динамо" вошла в десятку лучших в мире.