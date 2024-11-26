Не помещается в кадре: легкоатлетка поделилась утренним селфи с рыжим любимцем (фото)

Спортсменка на опубликованном кадре появилась не одна, а с рыжим домашним любимцем. Она решила пошутить про его размеры.

Известная украинская спортсменка Марина Бех-Романчук активно ведет свою страницу в социальной сети Instagram и в этот раз поделилась с поклонниками тем, как она проводит свободное от соревнований и тренировок время. На этот раз на опубликованном снимке она появилась не одна.

Легкоатлетка показала своего домашнего любимца — рыжего кота, который стал настолько большим, что уже с трудом помещается в кадр, как пошутила спортсменка.

"Доброе утро. Этот теленок уже едва помещается в кадре", — написала Марина Бех-Романчук.

Украинская легкоатлетка поделилась новым фото с домашним любимцем Фото: Instagram

В еще одной Stories легкоатлетка опубликовала видео с котом, на котором тот лежит уютно и расслаблено в постели. Она вновь пошутила, что это ее состояние после тренировок.

"Мечтаю просто полежать и чтобы меня не трогали", — говорится в сообщении.

Украинская легкоатлетка поделилась новым фото с домашним любимцем Фото: Instagram

Напомним, 20 августа 2022 года украинской легкоатлетке удалось завоевать золотую медаль на Мультиспортивном Евро-2022 в Мюнхене. Марина Бех-Романчук установила рекорд сезона в тройном прыжке и прыгнула сначала 14,81 метра, что уже стало рекордом, а потом превзошла саму себя с дистанцией 15,02 метра.

Ранее Марина Бех-Романчук показывала новую татуировку. Украинская легкоатлетка нанесла на тело логотип Олимпийских игр, несмотря на не самое успешное выступление в Токио в 2021 году.