Не поміщається в кадрі: легкоатлетка поділилася ранковим селфі з рудим улюбленцем (фото)

Спортсменка на опублікованому кадрі з'явилася не одна, а з рудим домашнім улюбленцем. Вона вирішила пожартувати про його розміри.

Відома українська спортсменка Марина Бех-Романчук активно веде свою сторінку в соціальній мережі Instagram і цього разу поділилася з шанувальниками тим, як вона проводить вільний від змагань і тренувань час. Цього разу на опублікованому знімку вона з'явилася не одна.

Легкоатлетка показала свого домашнього улюбленця — рудого кота, який став настільки великим, що вже насилу поміщається в кадр, як пожартувала спортсменка.

"Доброго ранку. Це теля вже ледь поміщається в кадрі", — написала Марина Бех-Романчук.

Українська легкоатлетка поділилася новим фото з домашнім улюбленцем Фото: Instagram

У ще одній Stories легкоатлетка опублікувала відео з котом, на якому той лежить затишно і розслаблено в ліжку. Вона знову пожартувала, що це її стан після тренувань.

"Мрію просто полежати і щоб мене не чіпали", — йдеться в повідомленні.

Українська легкоатлетка поділилася новим фото з домашнім улюбленцем Фото: Instagram

Нагадаємо, 20 серпня 2022 року українській легкоатлетці вдалося завоювати золоту медаль на Мультиспортивному Євро-2022 у Мюнхені. Марина Бех-Романчук встановила рекорд сезону в потрійному стрибку і стрибнула спочатку 14,81 метра, що вже стало рекордом, а потім перевершила саму себе з дистанцією 15,02 метра.

Раніше Марина Бех-Романчук показувала нове татуювання. Українська легкоатлетка нанесла на тіло логотип Олімпійських ігор, незважаючи на не найуспішніший виступ у Токіо 2021 року.