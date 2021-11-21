Квіти з Олімпійськими кільцями: Марина Бех-Романчук показала нове тату (фото)

Українська легкоатлетка нанесла на тіло логотип Олімпійських ігор, незважаючи на не найуспішніший виступ у Токіо.

Чемпіонка Європи у приміщенні зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук показала нове татуювання.

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Українська легкоатлетка опублікувала в Instagram фото, де видно, що на її правому стегні з'явилося тату із зображенням Олімпійських кілець.

[ + – ] Марина Бех-Романчук та її нове тату

Спортсменка розповіла, що це її друге тату. За її словами, вона давно планувала виконати таку роботу, але ніяк не могла наважитися на цей крок.

"Я давно тримала в голові цю ідею, але ніяк не могла знайти потрібний час. І цей час саме зараз, коли я мотивована та натхненна, як ніколи, ця маленька краса крокуватиме разом зі мною лише вперед", — написала Марина Бех-Романчук. .

Зазначимо, що на Олімпійських іграх у Токіо 26-річній легкоатлетці не вдалося показати результат, який би дозволяв їй зайняти призове місце. У фіналі Олімпіади зі стрибків у довжину Бех-Романчук стрибнула на 6,88 метрів, посівши у підсумковому заліку лише п'яте місце.

Перед цим стартом Марина Бех-Романчук емоційно підтримувала свого чоловіка, плавця Михайла Романчука у фінальному запливі на дистанції 800 метрів вільним стилем. Тоді українець виграв бронзову медаль, а потім покращив досягнення, здобувши "срібло" на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

У жовтні Фокус розповідав про стильну фотосесію Марини Бех-Романчук та Михайла Романчука у найтрендовіших речах сезону осінь 2021 року для українського Vogue.

Перед Олімпійськими іграми в Токіо Марина Бех-Романчук дала ексклюзивне інтерв'ю Фокусу, в якому розповіла про вплив пандемії на підготовку спортсменів до Ігор та важких періодів у своїй кар'єрі.