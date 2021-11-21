Цветы с Олимпийскими кольцами: Марина Бех-Романчук показала новое тату (фото)

Украинская легкоатлетка нанесла на тело логотип Олимпийских игр, несмотря на не самое успешное выступление в Токио.

Чемпионка Европы в помещении по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук показала новую татуировку.

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Украинская легкоатлетка опубликовала в Instagram фото, на котором видно, что на ее правом бедре появилось тату с изображением Олимпийских колец.

[ + – ] Марина Бех-Романчук и ее новое тату

Спортсменка рассказала, что это ее второе тату. По ее словам, она давно планировать выполнить такую работу, но никак не могла отважиться на этот шаг.

"Я давно держала в голове эту идею, но никак не могла найти нужное время. И это время именно сейчас, когда я мотивирована и вдохновлена, как никогда, эта маленькая красота будет шагать вместе со мной только вперед", — написала Марина Бех-Романчук.

Отметим, что на Олимпийских играх в Токио 26-летней легкоатлетке не удалось показать результат, позволявший бы ей занять призовое место. В финале Олимпиады по прыжкам в длину Бех-Романчук прыгнула на 6,88 метров, заняв в итоговом зачете только пятое место.

Перед этим стартом Марина Бех-Романчук эмоционально поддерживала своего супруга, пловца Михаила Романчука, в финальном заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем. Тогда украинец выиграл бронзовую медаль, а затем улучшил достижение, завоевав "серебро" на дистанции 1500 метров вольным стилем.

В октябре Фокус рассказывал о стильной фотосессии Марины Бех-Романчук и Михаила Романчука в самых трендовых вещах сезона осень 2021 для украинского Vogue.

Перед Олимпийскими играми в Токио Марина Бех-Романчук дала эксклюзивное интервью Фокусу, в котором рассказала о влиянии пандемии на подготовку спортсменов к Играм и тяжелых периодах в своей карьере.