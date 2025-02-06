В честь 40-летия Криштиану Роналду: в Нью-Йорке открыли статую легенды футбола (фото, видео)

Скульптор хотел показать Роналду не только как великого спортсмена, но и как человека, который вдохновляет миллионы людей по всему миру.

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Американский скульптор итальянского происхождения Серджо Фурнари Серджио Фурнари создал бронзовую скульптуру знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду высотой 12 футов, то есть около 3,6 метра. Об этом пишет New York Post.

Скульптор хотел показать Роналду не только как великого спортсмена, но и как человека, который вдохновляет миллионы людей по всему миру.

В среду, 5 февраля, памятник, раскрашенный в зеленый, красный и золотой цвета, был доставлен на внедорожнике на Таймс-сквер в Нью-Йорке, где шумные толпы болельщиков, размахивая флагами Португалии, громко исполняли фирменную праздничную кричалку "Siu!" своего любимого игрока.

Portuguese American Journal уточняет, что после того, как Роналду забивает гол, он бежит к угловому флажку, делает высокий прыжок с разведенными руками и приземляется, восклицая "Siiiiiuuuu!". Фанаты часто подхватывают этот крик, что делает его увлекательной частью любого матча.

Скульптор надеялся, что фанаты установят мировой рекорд по количеству людей, одновременно исполняющих этот победный клич, но представитель организаторов так и не смог подтвердить, удалось ли этого достичь.

Стоит отметить, что после того, как Роналду привел сборную Португалии к победе на Евро-2016, аэропорт Мадейры заказал скульптору Эмануэлю Сантосу бронзовый бюст футболиста. Однако получившаяся работа подверглась критике, вызвав массу насмешек в соцсетях. И по просьбе семьи спортсмена через год была установлена новая голова, заказанная уже у другого мастера.

Автор же первого бюста, над которым работал три недели, как мог защищал свое творение, заявив, что "даже Иисус не всем угодил".

Фокус писал, что Роналду хочет помочь саудовскому клубу "Аль-Наср", за который он сейчас выступает, завоевать кубок Азиатской конфедерации футбола. Однако поддерживать высокий уровень игры в одиночку уже не получается — нужны активные товарищи по команде.

Напомним, в апреле 2024 года Криштиану Роналду ударил игрока "Аль-Хилаля" Али Аль-Булайхи и получил красную карточку. После этого он погрозил рефери кулаком.