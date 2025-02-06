На честь 40-річчя Кріштіану Роналду: у Нью-Йорку відкрили статую легенди футболу (фото, відео)

Скульптор хотів показати Роналду не тільки як великого спортсмена, а й як людину, яка надихає мільйони людей по всьому світу.

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Американський скульптор італійського походження Серджіо Фурнарі створив бронзову скульптуру знаменитого португальського футболіста Кріштіану Роналду заввишки 12 футів, тобто близько 3,6 метра. Про це пише New York Post.

Скульптор хотів показати Роналду не тільки як великого спортсмена, а й як людину, яка надихає мільйони людей по всьому світу.

У середу, 5 лютого, пам'ятник, розфарбований у зелений, червоний і золотий кольори, доставили на позашляховику на Таймс-сквер у Нью-Йорку, де галасливі натовпи вболівальників, розмахуючи прапорами Португалії, гучно виконували фірмову святкову кричалку "Siu!" свого улюбленого гравця.

Portuguese American Journal уточнює, що після того, як Роналду забиває гол, він біжить до кутового прапорця, робить високий стрибок із розведеними руками та приземляється, вигукуючи "Siiiiiiiuuuu!". Фанати часто підхоплюють цей крик, що робить його захопливою частиною будь-якого матчу.

Скульптор сподівався, що фанати встановлять світовий рекорд за кількістю людей, які одночасно виконують цей переможний клич, але представник організаторів так і не зміг підтвердити, чи вдалося цього досягти.

Варто зазначити, що після того, як Роналду привів збірну Португалії до перемоги на Євро-2016, аеропорт Мадейри замовив скульптору Емануелю Сантосу бронзовий бюст футболіста. Однак робота, що вийшла, зазнала критики, викликавши масу насмішок у соцмережах. І на прохання сім'ї спортсмена через рік було встановлено нову голову, замовлену вже в іншого майстра.

Автор же першого бюста, над яким працював три тижні, як міг захищав своє творіння, заявивши, що "навіть Ісус не всім догодив".

Фокус писав, що Роналду хоче допомогти саудівському клубу "Аль-Наср", за який він зараз виступає, завоювати кубок Азіатської конфедерації футболу. Однак підтримувати високий рівень гри поодинці вже не виходить — потрібні активні товариші по команді.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Кріштіану Роналду вдарив гравця "Аль-Хілаля" Алі Аль-Булайхі й отримав червону картку. Після цього він погрозив рефері кулаком.