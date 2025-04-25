Готов воевать в Украине: футболист "Челси" закончил карьеру ради службы в армии

Игрок британского футбольного клуба "Челси" Николя Тие решил расстаться со спортом и отыскал новое дело, которым будет заниматься дальнейшие несколько лет. Тие ушел из спорта и готовится стать военным армии Франции. Экс-футболист объяснил, что не боится оказаться в Украине.

Related video

О позиции Николя Тие относительно французской армии, футбола и войны в Украине рассказало медиа Ouest France.

Издание опубликовало интервью с Тие, который решил уйти из футбола. Бывший франкоивуарийский спортсмен, которому исполнилось 24 года, 1 апреля 2025 года стал военнослужащим армии Франции. Как выяснилось, он стал бойцом 1-го парашютно-десантного полка, пройдя соответствующие испытания. Тие объяснил, что раньше выбирал карьеру по совету других, а теперь сделал собственный выбор. По словам экс-футболиста, он не интересуется политикой, но готов защищать свою страну и не боится оказаться на российско-украинской войне.

"Я не занимаюсь политикой. Я стремлюсь решить проблему в ее корне. Если внешние операции в Украине открыты, давайте. Меня это не пугает", — привело медиа слова Тие.

Николя Тие — футболист, который ушел из спорта в возрасте 23 года Фото: Facebook

Собеседник журналистов рассказал, что сам попросился в полк, в котором отныне будет служить. Он прошел подготовку, попрощался с семьей в Пуатье и готов прибыть в военный лагерь. Тие назвал причину, по которой решил уйти из футбола. По его словам, он потерял интерес к игре, с одной стороны, и всегда интересовался армией, с другой. Также к необычному решению его подтолкнул тесть из Кот-д'Ивуара.

"Потерянный вкус к футболу. Мне всегда нравились военные профессии, поэтому я сказал себе: "Почему бы не пойти в армию? " Мой тесть — десантник в Кот-д'Ивуаре; Ходил в казарму, наблюдал... Меня это вдохновляло", — говорится в интервью.

На странице Instagram Тие не рассказывается о деталях его выбора и о переходе из футбола в армию. В начале апреля экс-спортсмен опубликовал фрагмент интервью, в котором намекнул о других причинах своих действий. Можно услышать, что решение, возможно, связано с тем, что ему "не повезло".

"Тренера, спортивного директора и, собственно, всех людей, которые привели меня в клуб после первого чемпионата, всех уволили", — пояснил Тие.

Николя Тие — детали

Николя Тие — 24-летний футболист, который стал членом команды "Челси" с 13 лет, рассказало Ouest France. Из футбола он решил уйти в сентябре 2023 году, а до того играл на позиции вратаря. Тие играл за лондонский "Челси" с 2017 года и провел суммарно 16 матчей: 13 — в составе U-18, 3 — в составе U-23. Впрочем, футболист так и не попал в основной состав, но успел сыграть матч в Юношеской лиге УЕФА.

Отметим, в апреле 2024 года футболист Александр Зинченко заявил, что готов мобилизоваться и пойти на фронт. Игрок лондонского "Арсенала" объяснил, что будет служить, если ему придет повестка терцентра комплектования.

Напоминаем, в январе издание Mail Online рассказало о 40-летнем Криштиану Рональду, который может стать самым оплачиваемым футболистом в мире.