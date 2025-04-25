Готовий воювати в Україні: футболіст "Челсі" закінчив кар'єру задля служби в армії

Гравець британського футбольного клубу "Челсі" Ніколя Тіє вирішив розлучитись зі спортом та відшукав нову справу, якою займатиметься подальші кілька років. Тіє пішов зі спорту та готується стати військовим армії Франції. Ексфутболіст пояснив, що не боїться опинитись в Україні.

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Про позицію Ніколя Тіє щодо французької армії, футболу та війни в Україні розповіло медіа Ouest France.

Видання опублікувало інтерв'ю з Тіє, який вирішив піти з футболу. Колишній франкоівуарійський спортсмен, якому виповнилось 24 роки, 1 квітня 2025 року став військовослужбовцем армії Франції. Як з'ясувалось, він став бійцем 1-го парашутно-десантного полку, пройшовши відповідні випробування. Тіє пояснив, що раніше обирав кар'єру відповідно до порад інших, а тепер зробив власний вибір. Зі слів ексфутболіста, він не цікавиться політикою, але готовий захищати свою країну і не боїться опинитись на російсько-українській війні.

"Я не займаюся політикою. Я прагну розв'язати проблему в її корені. Якщо зовнішні операції в Україні відкриті, давайте. Мене це не лякає", — навело медіа слова Тіє.

Ніколя Тіє - футболіст, який пішов зі спорту у віці 23 роки Фото: Facebook

Співрозмовник журналістів розповів, що сам попросився у полк, в якому відтепер служитиме. Він пройшов підготовку, попрощався з родиною у Пуатьє у готовий прибути до військового табору. Тіє назвав причину, через яку вирішив піти з футболу. З його слів, він втратив інтерес до гри, з одного боку, та завжди цікався армією, з іншого. Також до незвичного рішення його підштовхнув тесть з Кот-д'Івуару.

"Втрачений смак до футболу. Мені завжди подобалися військові професії, тому я сказав собі: "Чому б не піти в армію? " Мій тесть — десантник у Кот-д'Івуарі; Ходив у казарму, спостерігав… Мене це надихало", — ідеться в інтерв'ю.

На сторінці Instagram Тіє не розповідається про деталі його вибору та про перехід з футболу в армію. На початку квітня ексспортсмен опублікував фрагмент інтерв'ю, у якому натякнув про інші причини своїх дій. Можна почути, що рішення, можливо, пов'язане з тим, що йому "не пощастило".

"Тренера, спортивного директора і, власне, всіх людей, які привели мене до клубу після першого чемпіонату, усіх звільнили". — пояснив Тіє.

Ніколя Тіє — деталі

Ніколя Тіє — 24-річний футболіст, який став членом команди "Челсі" з 13 років, розповіло Ouest France. З футболу він вирішив піти у вересні 2023 році, а до того грав на позиції воротаря. Тіє грав за лондонський "Челсі" з 2017 року та провів сумарно 16 матчів: 13 — у складі U-18, 3 — у складі U-23. Втім, футболіст так і не потрапив до основного складу, але встиг зіграти матч в Юнацькій лізі УЄФА.

Зазначимо, у квітні 2024 року футболіст Олександр Зінченко заявив, що готовий мобілізуватись та піти на фронт. Гравець лондонського "Арсеналу" пояснив, що служитиме, якщо йому прийде повістка терцентру комплектування.

Нагадуємо, у січня видання Mail Online розповіло про 40-річного Кріштіану Рональду, який може стати найбільш оплачуваним футболістом у світі.