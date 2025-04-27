Реванш Усик-Дюбуа: стало известно, когда боксеры сразятся за звание абслютного чемпиона мира

Чемпионы мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут повторный поединок за звание абсолютного чемпиона мира 19 июля 2025 года.

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Об этом сообщила пресс-служба промоутерской компании Queensberry.

"Незавершенные дела должны быть завершены с самой большой наградой... Неоспоримая корона в тяжелом весе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бой состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Для Усика это будет первый бой на этом ринге.

На кону будут стоять все четыре основных пояса гэвивейта: украинец удерживает титулы WBA, WBC и WBC, а британцу принадлежит чемпионство IBF.

В реванше с Дюбуа Усик будет драться за возвращение титула IBF, который освободил летом 2024 года перед вторым поединком с Тайсоном Фьюри из-за невозможности организации боя с обязательным претендентом.

Дюбуа будет проводить вторую защиту чемпионства IBF: в сентябре 2024 года в пятом раунде он нокаутировал экс-чемпиона мира Энтони Джошуа на пути к третьей победе подряд.

Афиша боя Усик-Дюбуа Фото: соцмережі

Отметим, что Александр Усик и Даниэль Дюбуа уже дрались в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда украинский боксер победил техническим нокаутом в девятом раунде.

Напомним, 25 апреля издание The Ring писало о том, что бой Усик-Дюбуа перенесли на 19 июля, однако тогда это не было официально подтверждено.

Фокус также писал о том, что в ближайшие два года украинский боксер Александр Усик планирует завершить карьеру.