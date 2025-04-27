Реванш Усик-Дюбуа: стало відомо, коли боксери битимуться за звання абслютного чемпіона світу

Чемпіони світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик та Даніель Дюбуа проведуть повторний поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу 19 липня 2025 року.

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Про це повідомила пресслужба промоутерської компанії Queensberry.

"Незавершені справи мають бути завершені з найбільшою нагородою… Незаперечна корона у важкій вазі", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бій відбудеться на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Для Усика це буде перший бій на цьому рингу.

На кону стоятимуть усі чотири основні пояси гевівейту: українець втримує титули WBA, WBC та WBC, а британцеві належить чемпіонство IBF.

У реванші з Дюбуа Усик битиметься за повернення титулу IBF, який звільнив улітку 2024 року перед другим поєдинком з Тайсоном Ф'юрі через неможливість організації бою з обов'язковим претендентом.

Дюбуа проводитиме другий захист чемпіонства IBF: у вересні 2024 року в п'ятому раунді він нокаутував ексчемпіона світу Ентоні Джошуа на шляху до третьої перемоги поспіль.

Афіша бою Усик-Дюбуа Фото: соцмережі

Зазначимо, що Олександр Усик та Даніель Дюбуа вже билися у серпні 2023 року у польському Вроцлаві. Тоді український боксер переміг технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, 25 квітня видання The Ring писало про те, що бій Усик-Дюбуа перенесли на 19 липня, проте тоді це не було офіційно підтверджено.

Фокус також писав про те, що у найближчі два роки український боксер Олександр Усик планує завершити кар'єру.