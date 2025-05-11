"Он его остановит": экс-чемпион, проигравший Усику, озвучил шансы Дюбуа на победу (видео)

Британский боксер Тони Белью ожидает, что украинец Александр Усик выиграет поединок с Даниэлем Дюбуа, который состоится летом в Уэмбли. При этом он назвал Усика "феноменом и аномалией". Белью считает, что Дюбуа, который один раз уже проиграл, в дальнейшем легче будет признавать поражение.

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Комментарий Белью относительно боя Усика и Дюбуа привело медиа talkSPORT.

Бой Усика и Дюбуа — прогноз Белью см. с 3:47

Медиа опубликовало фрагмент разговора Тони Белью в программе The LineUp на канале Bet MGM. У бывшего боксера, который проиграл в поединке с Усиком в 2018 году, спросили, каковы его ожидания от предстоящего боя Дюбуа. Беллью объяснил, что Усик, вероятнее всего, победит. При этом он вспомнил, как украинец раскусил "двухметрового монстра Тайсона Фьюри" и переиграл "одного из сильнейших панчеров — Энтони Джошуа". Кроме того, британец назвал украинца "аномалией, феноменом, гением, в котором нуждается бокс", а также настолько "крутым", что это невозможно описать словами.

"Опять Усик. Думаю, он выиграет техническим нокаутом в поздних раундах, если не по очкам. Думаю, он может его остановить. Просто у него другой уровень мышления, другая частота, на которой он работает — совсем другая, чем у остальных", — сказал Беллью.

Во время разговора в The LineUp также можно услышать оценку шансов Дюбуа. Беллью признал, что британец — сильный боксер, который начинает понимать, что "нужно делать и какова цена вопроса". В то же время, он уже один раз проигрывал Усику и в том бою сумел вслух сказать тяжелые слова — "достаточно, или "я больше не могу драться", напомнил спортсмен. Дальнейшие такие слова даются легче, слышно на видео.

"Когда ты в ринге, и впервые останавливаешься или сдаешься — это самое тяжелое. Но после того, как ты сделал это один раз — каждый следующий раз становится легче. А Усик — это тот человек, который может вернуть тебя в то состояние", — отметил боксер.

Вполне возможно, что Дюбуа выйдет на бой с верой в победу, предположил Белью. По его мнению, все изменится после первых ударов украинца.

"Эта вера будет уменьшаться с каждым раундом, по мере того как начнут прилетать удары. Ему снова придется отвечать на трудные вопросы. Александр Усик выйдет победителем", — подытожил он.

Тони Белью — 42-летний британский боксер, который был чемпионом Европы в 2017 году и тогда же стал чемпионом мира по версии WBC в первом тяжелом весе. В ноябре 2018 году Белью имел бой с Усиком. Бой завершился победой украинца, который отправил соперника в нокаут. После этого Беллью завершил карьеру в боксе.

Бой Усика и Дюбуа — детали

Отметим, 2 мая Фокус писал о предстоящем бое Усика и Дюбуа. Украинский боксер в разговоре с журналистами объяснил, что это будет его предпоследний поединок. Последний бой, по его словам, может состояться с Тайсоном Фьюри. Кроме того, Усик отметил, что не передумает и после последних двух боев действительно уйдет с ринга.

В апреле американское издание The Ring сообщило о дате и месте поединка Усика и Дюбуа. Выяснилось, что он состоится 12 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Напоминаем, в мае произошел скандал между украинскими гимнастами, которые отказались ехать на чемпионат Европы из-за ссоры с федерацией.