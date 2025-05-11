"Він його зупинить": ексчемпіон, який програв Усику, озвучив шанси Дюбуа на перемогу (відео)

Британський боксер Тоні Белью очікує, що українець Олександр Усик виграє поєдинок з Даніелем Дюбуа, який відбудеться влітку в Уемблі. При цьому він назвав Усика "феноменом та аномалією". Белью вважає, що Дюбуа, який один раз вже програв, надалі легше визнаватиме поразку.

Related video

Коментар Белью щодо бою Усика і Дюбуа навело медіа talkSPORT.

Бій Усика і Дюбуа - прогноз Белью див. з 3:47

Медіа опублікувало фрагмент розмови Тоні Белью у програмі The LineUp на каналі Bet MGM. У колишнього боксера, який програв у поєдинку з Усиком у 2018 році, запитали, які його очікування від майбутнього бою Дюбуа. Белью пояснив, що Усик, найімовірніше, переможе. При цьому він згадав, як українець розкусив "двометрового монстра Тайсона Ф’юрі" і переграв "одного з найсильніших панчерів — Ентоні Джошуа". Крім того, британець назвав українця "аномалією, феноменом, генієм, якого потребує бокс", а також настільки "крутим", що це неможливо описати словами.

"Знову Усик. Думаю, він виграє технічним нокаутом у пізніх раундах, якщо не за очками. Думаю, він може його зупинити. Просто в нього інший рівень мислення, інша частота, на якій він працює — зовсім інша, ніж у решти", — сказав Белью.

Під час розмови у The LineUp також можна почути оцінку шансів Дюбуа. Белью визнав, що британець — сильний боксер, який починає розуміти, що "потрібно робити і яка ціна питання". Водночас, він вже один раз програвав Усику й у тому бою зумів вголос сказати важкі слова — "досить, або "я більше не можу битися", нагадав спортсмен. Подальші такі слова даються легше, чути на відео.

"Коли ти в ринзі, і вперше зупиняєшся або здаєшся — це найважче. Але після того, як ти зробив це один раз — кожного наступного разу стає легше. А Усик — це той чоловік, який може повернути тебе в той стан", — зауважив боксер.

Цілком можливо, що Дюбуа вийде на бій з вірою у перемогу, припустив Белью. На його думку, все зміниться після перших ударів українця.

"Ця віра зменшуватиметься з кожним раундом, у міру того як почнуть прилітати удари. Йому знову доведеться відповідати на важкі питання. Олександр Усик вийде переможцем", — підсумував він.

Тоні Белью — 42-річний британський боксер, який був чемпіоном Європи у 2017 році та тоді ж став чемпіоном світу за версією WBC у першій важкій вазі. У листопаді 2018 році Белью мав бій з Усиком. Бій звершився перемогою українця, який відправив суперника у нокаут. Після цього Белью завершив кар'єру в боксі.

Бій Усика і Дюбуа — деталі

Зазначимо, 2 травня Фокус писав про майбутній бій Усика та Дюбуа. Український боксер у розмові з журналістами пояснив, що це буде його передостанній поєдинок. Останній бій, з його слів, може відбутись з Тайсоном Ф'юрі. Крім того, Усик наголосив, що не передумає і після останніх двох боїв дійсно піде з рингу.

У квітні американське видання The Ring повідомило про дату та місце поєдинку Усика та Дюбуа. З'ясувалось, що він відбудеться 12 липня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Нагадуємо, у травня стався скандал між українськими гімнастами, які відмовились їхати на чемпіонат Європи через сварку з федерацією.