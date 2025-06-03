Впал в ярость: знаменитый "гроссмейстер в джинсах" проиграл шахматисту из Индии

Гроссмейстер Магнус Карлсен, который прославился скандалом с дресс-кодом и отвоевал право носить джинсы, после разгромного поражения намекает на смену карьеры.

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Об этом пишет CBS News.

Магнус Карлсен вышел из себя после поражения

Магнус Карлсен, шахматист №1, ударил кулаком по столу после поражения от чемпиона мира Гукеша Доммараджу. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, занимающий первую строчку в мировом рейтинге шахматистов, потерпел крупное поражение.

После того, как Доммараджу сделал свой последний ход, 34-летний Карлсен вышел из себя, ударил кулаками по столу, сбросив фигуры с доски, и вскочил на ноги, прежде чем пожать руку 19-летнему Гукешу.

Видеозапись поражения Карлсена в классическом шахматном матче в шестом туре Norway Chess, ежегодного международного шахматного турнира, быстро распространилась в социальных сетях и вызвала дискуссию о спортивном поведении.

Магнус Карлсен был в ярости после проигрыша

Матч транслировался в прямом эфире на Twitch через Chess.com, крупнейший в мире шахматный сайт. Несмотря на поражение, Карлсен все еще лидировал на турнире.

Карлсен стал игроком с самым высоким рейтингом в мире в 2010 году в возрасте 19 лет и выиграл пять чемпионатов мира. Он достиг самого высокого шахматного рейтинга 2882 в 2014 году и оставался бесспорным номером 1 в мире более десяти лет.

Ранее в этом году Карлсен вошел в историю после того, как более 143 000 человек по всему миру сыграли против него в одной рекордной игре. Онлайн-матч, объявленный как "Магнус Карлсен против мира", начался 4 апреля на Chess.com и стал первой в истории онлайн-игрой в стиле фристайла с участием чемпиона мира.

Тем временем Гукеш Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира в 18 лет, одержав победу над китайцем Дин Лижэнем в финале чемпионата мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ) 2024 года.

Гукеш Доммараджу стал чемпионом мира в 18 лет Фото: worldchampionship.fide.com

Он превзошел рекорд россиянина Гарри Каспарова, который выиграл титул в возрасте 22 лет, после того как одержал победу в драматическом эндшпиле в Сингапуре и стал чемпионом. Доммараджу также стал вторым индийцем после пятикратного чемпиона мира по шахматам Вишванатана Ананда, который владел этим титулом.

После победы над Карлсеном на выходных Гукеш признался журналистам, что его все еще трясет после игры.

"Я не знаю, что произошло", — сказал он. Доммараджу сейчас занимает 5-е место в мире по версии Chess.com

Как работают рейтинги шахматистов

Существуют две основные системы рейтинга шахматистов: система Эло и система Глико. Согласно Chess.com, который использует последний метод, рейтинг "отражает силу вашей игры" и рассчитывается с использованием статистики.

В системе Эло, используемой ФИДЕ, вероятность победы одного игрока над другим рассчитывается в процентах.

Например, у игрока A есть 60% шансов победить игрока B. Если игрок B выигрывает шесть из 10 игр, рейтинг игрока B останется прежним. Если игрок B выигрывает семь или более игр, рейтинг игрока B вырастет. Если игрок B выигрывает 5 или менее игр, рейтинг игрока B понизится.

Система Глико более сложная и построена на основе системы Эло, используя более сложную формулу.

Напомним, Магнус Карлсен прославился после скандала с джинсами в конце 2024 года. Карлсен покинул чемпионат мира по быстрым и блиц-шахматам в Нью-Йорке, столкнувшись с запретом продолжать игру в джинсах. В итоге руководство ФИДЕ заявило о готовности пересмотреть строгие требования к внешнему виду участников.

После скандала Магнус Карлсен выставил свои джинсы на аукцион.