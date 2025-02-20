"Могут быть вашими": шахматист Магнус Карлсен выставил на аукцион свои "скандальные" джинсы

В декабре экс-чемпион мира по шахматам Карлсен "послал" организаторов быстрого турнира в Нью-Йорке, которые не допустили его на соревнования в джинсах. После этого инцидента в ФИДЕ изменили правила дресс-кода.

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Норвежский гроссмейстер, пятикратный чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен выставил на аукцион свои джинсы, в которых его не пустили на турнир по быстрым шахматам в Нью-Йорке из-за требований дресс-кода. Об этом он сообщил в соцсети X (ранее — Twitter).

Гроссмейстер Карслен продает на аукционе джинсы, в которых его не пустили на турнир Фото: Скриншот

"Запрещенные джинсы — теперь могут быть вашими. Я продаю свои джинсы на аукционе. Предложение, которое я никогда не думал, что напишу", — отметил шахматист в своей заметке.

На момент публикации материала ставки выросли до 8 000 долларов.

Полученные средства Магнус перечислит волонтерской организации Big Brothers Big Sisters, которая занимается "созданием и поддержкой личных наставнических отношений, которые зажигают силу и перспективы молодежи".

Магнус Карлсен: детали скандала с джинсами

В пятницу 28 декабря Международная федерация шахмат (ФИДЕ) заявила, что не допустила на турнир в Нью-Йорке (США) одного из лучших шахматистов в истории, ставшего гроссмейстером в 13 лет, экс-чемпиона мира Магнуса Карлсена из-за его наряда. Норвежец нарушил дресс-код тем, что пришел на мероприятие в джинсах. За это ему выписали штраф в размере 200 евро и потребовали переодеться. Карлсена разозлило такое отношение, он нецензурно "послал" организаторов и покинул турнир.

После этого инцидента в ФИДЕ объявили, что изменят правила и позволят игрокам надевать джинсы в сочетании с пиджаками. Смягчение дресс-кода убедило Карлсена продолжить соревнования в понедельник.

Напомним, 4 января медиа сообщали, что Магнус Карлсен женился на своей возлюбленной — 26-летней Эллой Викторией Мелоун. О своей свадьбе он объявил на следующий день после победы на Чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке.

19 февраля СМИ писали о скандале в аэропорту. Пассажирку заставили заплатить крупную сумму за пронос на борт металлической бутылки для воды.