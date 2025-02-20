"Можуть бути вашими": шахіст Магнус Карлсен виставив на аукціон свої "скандальні" джинси

В грудні ексчемпіон світу з шахів Карлсен "послав" організаторів швидкого турніру в Нью-Йорку, які не допустили його на змагання в джинсах. Після цього інциденту у ФІДЕ змінили правила дрес-коду.

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Норвезький гросмейстер, п'ятикратний чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен виставив на аукціон свої джинси, в яких його не пустили на турнір зі швидких шахів у Нью-Йорку через вимоги дрес-коду. Про це він повідомив у соцмережі X (раніше — Twitter).

Гросмейстер Карслен продає на аукціоні джинси, в яких його не пустили на турнір Фото: Скриншот

"Заборонені джинси — тепер можуть бути вашими. Я продаю свої джинси на аукціоні. Речення, яке я ніколи не думав, що напишу", — зазначив шахіст у своєму дописі.

На момент публікації матеріалу ставки зросли до 8 000 доларів.

Отримані кошти Магнус перерахує волонтерській організації Big Brothers Big Sisters, яка займається "створенням і підтримкою особистих наставницьких стосунків, які запалюють силу та перспективи молоді".

Магнус Карлсен: деталі скандалу з джинсами

У п'ятницю 28 грудня Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) заявила, що не допустила на турнір у Нью-Йорку (США) одного з найкращих шахістів в історії, що став гросмейстером у 13 років, ексчемпіона світу Магнуса Карлсена через його вбрання. Норвежець порушив дрес-код тим, що прийшов на захід у джинсах. За це йому виписали штраф у розмірі 200 євро і вимагали перевдягтися. Карлсена розізлило таке ставлення, він нецензурно "послав" організаторів і покинув турнір.

Після цього інциденту у ФІДЕ оголосили, що змінять правила та дозволять гравцям вдягати джинси в поєднанні з піджаками. Пом'якшення дрес-коду переконало Карлсена продовжити змагання в понеділок.

Нагадаємо, 4 січня медіа повідомляли, що Магнус Карлсен одружився зі своєю коханою — 26-річною Еллою Вікторією Мелоун. Про своє весілля він оголосив наступного дня після перемоги на Чемпіонаті світу з бліцу в Нью-Йорку.

19 лютого ЗМІ писали про скандал в аеропорту. Пасажирку змусили заплатити велику суму за пронесення на борт металевої пляшки для води.