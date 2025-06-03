Впав у лють: знаменитий "гросмейстер у джинсах" програв шахісту з Індії

Гросмейстер Магнус Карлсен, який прославився скандалом із дрес-кодом і відвоював право носити джинси, після розгромної поразки натякає на зміну кар'єри.

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Про це пише CBS News.

Магнус Карлсен вийшов із себе після поразки

Магнус Карлсен, шахіст №1, вдарив кулаком по столу після поразки від чемпіона світу Гукеша Доммараджу. Норвезький гросмейстер Магнус Карлсен, який посідає першу сходинку у світовому рейтингу шахістів, зазнав великої поразки.

Після того, як Доммараджу зробив свій останній хід, 34-річний Карлсен розлютився, вдарив кулаками по столу, скинувши фігури з дошки, і схопився на ноги, перш ніж потиснути руку 19-річному Гукешу.

Відеозапис поразки Карлсена в класичному шаховому матчі в шостому турі Norway Chess, щорічного міжнародного шахового турніру, швидко поширився в соціальних мережах і викликав дискусію про спортивну поведінку.

Магнус Карлсен був розлючений після програшу

Матч транслювався в прямому ефірі на Twitch через Chess.com, найбільший у світі шаховий сайт. Незважаючи на поразку, Карлсен усе ще лідирував на турнірі.

Карлсен став гравцем із найвищим рейтингом у світі 2010 року у віці 19 років і виграв п'ять чемпіонатів світу. Він досяг найвищого шахового рейтингу 2882 у 2014 році і залишався безперечним номером 1 у світі понад десять років.

Раніше цього року Карлсен увійшов в історію після того, як понад 143 000 людей по всьому світу зіграли проти нього в одній рекордній грі. Онлайн-матч, оголошений як "Магнус Карлсен проти світу", розпочався 4 квітня на Chess.com і став першою в історії онлайн-грою в стилі фрістайлу за участю чемпіона світу.

Тим часом Гукеш Доммараджу став наймолодшим чемпіоном світу у 18 років, здобувши перемогу над китайцем Дін Ліженем у фіналі чемпіонату світу Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) 2024 року.

Гукеш Доммараджу став чемпіоном світу у 18 років Фото: worldchampionship.fide.com

Він перевершив рекорд росіянина Гаррі Каспарова, який виграв титул у віці 22 років, після того як здобув перемогу в драматичному ендшпілі в Сінгапурі та став чемпіоном. Доммараджу також став другим індійцем після п'ятиразового чемпіона світу з шахів Вішванатана Ананда, який володів цим титулом.

Після перемоги над Карлсеном на вихідних Гукеш зізнався журналістам, що його все ще трясе після гри.

"Я не знаю, що сталося", — сказав він. Доммараджу зараз посідає 5-те місце у світі за версією Chess.com

Як працюють рейтинги шахістів

Існують дві основні системи рейтингу шахістів: система Ело і система Гліко. Згідно з Chess.com, який використовує останній метод, рейтинг "відображає силу вашої гри" і розраховується з використанням статистики.

У системі Ело, яку використовує ФІДЕ, ймовірність перемоги одного гравця над іншим розраховується у відсотках.

Наприклад, у гравця A є 60% шансів перемогти гравця B. Якщо гравець B виграє шість із 10 ігор, рейтинг гравця B залишиться колишнім. Якщо гравець B виграє сім або більше ігор, рейтинг гравця B зросте. Якщо гравець B виграє 5 або менше ігор, рейтинг гравця B знизиться.

Система Гліко складніша і побудована на основі системи Ело, використовуючи складнішу формулу.

Нагадаємо, Магнус Карлсен прославився після скандалу з джинсами наприкінці 2024 року. Карлсен покинув чемпіонат світу зі швидких і бліц-шахматів у Нью-Йорку, зіткнувшись із забороною продовжувати гру в джинсах. У підсумку керівництво ФІДЕ заявило про готовність переглянути суворі вимоги до зовнішнього вигляду учасників.

Після скандалу Магнус Карлсен виставив свої джинси на аукціон.