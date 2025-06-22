"Это было невероятное путешествие": Усик расстался с промоутером спустя 12 лет (фото)

Александр Красюк, генеральный директор компании K2 Promotions, которая была основана в 2005 году братьями Кличко, объявил о прекращении сотрудничества с украинским чемпионом Александром Усиком.

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Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк сообщил о прекращении сотрудничества с чемпионом-тяжеловесом Александром Усиком (23-0, 14 КО).

"Это было невероятное путешествие – 12 лет невероятного успеха. Двое молодых мечтателей встретились, чтобы изменить правила игры. Еще в 2013 году я дал тебе слово – и я его сдержал. В то время никто не верил, что мы способны достичь того, что задумали", — написал Красюк, поблагодарив за честь быть пожизненным промоутером двукратного абсолютного чемпиона мира.

Также он напомнил об основных вехах в карьере спортсмена, которые были преодолены вместе.

Сентябрь 2016 года — чемпион WBO в первом тяжелом весе

Январь 2018 года — чемпион WBO и WBC в первом тяжелом весе

Июль 2018 года — абсолютный чемпион в первом тяжелом весе

Сентябрь 2021 года — чемпион WBO, WBA и IBF в тяжелом весе

Май 2024 года — абсолютный чемпион в тяжелом весе

Александр Красюк и Александр Усик Фото: Alexander A. Krassyuk

На момент выхода материала о причинах прекращения сотрудничества не сообщается.

Напомним, в июле в Лондоне Александр Усик проведет матч-реванш против британца Даниэля Дюбуа, чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе. Предыдущий бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве. Он длился 9 раундов и закончился нокаутом для британца.

Также Фокус писал, что в декабре 2024 года, перед боем с Тайсоном Фьюри, промоутер украинского боксера Александр Красюк потребовал, чтобы британец побрил свою бороду, которую тот отращивал три месяца. При этом промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен, наотрез отказался брить бороду своему подопечному.

Однако это не помогло и в ночь на 22 декабря Усик победил британца в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.