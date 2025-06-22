"Це була неймовірна подорож": Усик розстався з промоутером через 12 років (фото)

Олександр Красюк, генеральний директор компанії K2 Promotions, яка була заснована 2005 року братами Кличками, оголосив про припинення співпраці з українським чемпіоном Олександром Усиком.

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Генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк повідомив про припинення співпраці з чемпіоном-важковаговиком Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

"Це була неймовірна подорож — 12 років неймовірного успіху. Двоє молодих мрійників зустрілися, щоб змінити правила гри. Ще 2013 року я дав тобі слово — і я його дотримав. У той час ніхто не вірив, що ми здатні досягти того, що задумали", — написав Красюк, подякувавши за честь бути довічним промоутером дворазового абсолютного чемпіона світу.

Також він нагадав про основні віхи в кар'єрі спортсмена, які були подолані разом.

Вересень 2016 року — чемпіон WBO в першій важкій вазі

Січень 2018 року — чемпіон WBO і WBC у першій важкій вазі

Липень 2018 року — абсолютний чемпіон у першій важкій вазі

Вересень 2021 року — чемпіон WBO, WBA та IBF у важкій вазі

Травень 2024 року — абсолютний чемпіон у важкій вазі

Олександр Красюк та Олександр Усик Фото: Alexander A. Krassyuk

На момент виходу матеріалу про причини припинення співпраці не повідомляється.

Нагадаємо, у липні в Лондоні Олександр Усик проведе матч-реванш проти британця Даніеля Дюбуа, чемпіона світу за версією IBF у важкій вазі. Попередній бій Олександра Усика і Даніеля Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року в польському Вроцлаві. Він тривав 9 раундів і закінчився нокаутом для британця.

Також Фокус писав, що в грудні 2024 року, перед боєм з Тайсоном Ф'юрі, промоутер українського боксера Олександр Красюк зажадав, щоб британець поголив свою бороду, яку той відрощував три місяці. При цьому промоутер Ф'юрі Френк Воррен навідріз відмовився голити бороду своєму підопічному.

Однак це не допомогло і в ніч на 22 грудня Усик переміг британця в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.