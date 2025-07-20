Александр Усик нокаутировал Дюбуа: украинские звезды поздравляют чемпиона (фото)

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик добавил еще одну громкую победу в свою карьеру, одолев британца Даниэля Дюбуа нокаутом. За выступлением спортсмена следила вся страна, а после окончания боя знаменитости поспешили поздравить Усика с очередным достижением.

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38-летний украинский чемпион по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик победил в реванше 27-летнего обладателя титула IBF Даниеля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом все.

По случаю яркой победы спортсмена украинские знаменитости в соцсетях опубликовали свои поздравления.

Святослав Вакарчук, лидер группы "Океан Эльзы", назвал Усика "уникальным чемпионом" и признался, что испытывает "невыразимую гордость" за спортсмена.

"Просто невероятно. Усик – уникальный чемпион! Невыразимая гордость", — написал фронтмен.

Телеведущий и общественный деятель Григорий Решетник провел параллель между спортивной победой и борьбой Украины.

"Александр Усик! Наш непобедимый чемпион! Украинец побеждает сейчас, а Украина обязательно победит всех врагов! Самые искренние поздравления! Наша гордость", – написал он.

Телеведущий, заслуженный артист Украины Юрий Горбунов в своем поздравлении кратко и эмоционально выразил поддержку новому чемпиону.

"Браво наш Чемпион! Наша гордость! Слава тебе! Слава Украине!", — написал он.

Украинская исполнительница Руслана призналась, что болела за Усика и отметила, как давно следит за его карьерой:

"Саша, спасибо за эту победу! Спасибо за силу, которую даешь всем нам! Знаю, как ты начинал и настойчиво шел к своей цели. Сегодня я искренне болела за тебя и молилась как никогда!"

Телеведущая Маша Ефросинина затронула эмоциональную сторону, рассказав, что во время боя думала не только о боксере, но и о его супруге:

"Усик умеет дарить счастье! И это несравненное чувство тотального единения украинцев в определенные моменты! А еще во время боя я постоянно думаю о том, что на самом деле чувствует Екатерина Усик во время боя. Потому что выдержать это невозможно", — призналась Ефросинина.

Фото: Instagram

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик в своем поздравлении выразила убежденность в непобедимости украинцев.

"Еще одно доказательство: украинцы непобедимы! Слава чемпиону! Слава Украине!" – написала она.

Фото: Instagram

Кроме того нового абсолютного чемпиона мира по боксу поздравили и те, кто непосредственно поддерживал спортсмена во время поединка в Лондоне. Среди них модель и победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях, актриса Оля Полякова, певица и видеоблогер Надя Дорофєєва, а также ведущая популярного YouTube-канала "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай.

Фото: Instagram

Напомним, украинский боксер Александр Усик, который одержал победу в пятом раунде над Даниэлем Дюбуа, поделился секретом, как ему удалось так быстро расправиться с соперником. По его словам, он отправил соперника в нокаут ударом, который называется "Иван".