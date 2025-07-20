Олександр Усик нокаутував Дюбуа: українські зірки вітають чемпіона (фото)

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик додав ще одну гучну перемогу у свою кар'єру, здолавши британця Даніеля Дюбуа нокаутом. За виступом спортсмена стежила вся країна, а після закінчення бою знаменитості поспішили привітати Усика з черговим досягненням.

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38-річний український чемпіон за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик переміг у реванші 27-річного володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

З нагоди яскравої перемоги спортсмена українські знаменитості в соцмережах опублікували свої привітання.

Святослав Вакарчук, лідер гурту "Океан Ельзи", назвав Усика "унікальним чемпіоном" і зізнався, що відчуває "невимовну гордість" за спортсмена.

"Просто неймовірно. Усик — унікальний чемпіон! Невимовна гордість", — написав фронтмен.

Телеведучий і громадський діяч Григорій Решетник провів паралель між спортивною перемогою і боротьбою України.

"Олександр Усик! Наш непереможний чемпіон! Українець перемагає зараз, а Україна обов'язково переможе всіх ворогів! Найщиріші вітання! Наша гордість", — написав він.

Телеведучий, заслужений артист України Юрій Горбунов у своєму привітанні коротко й емоційно висловив підтримку новому чемпіону.

"Браво наш Чемпіон! Наша гордість! Слава тобі! Слава Україні!", — написав він.

Українська виконавиця Руслана зізналася, що вболівала за Усика і зазначила, як давно стежить за його кар'єрою:

"Сашко, спасибі за цю перемогу! Дякую за силу, яку даєш усім нам! Знаю, як ти починав і наполегливо йшов до своєї мети. Сьогодні я щиро вболівала за тебе і молилася як ніколи!"

Телеведуча Маша Єфросиніна зачепила емоційний бік, розповівши, що під час бою думала не тільки про боксера, а й про його дружину:

"Усик вміє дарувати щастя! І це незрівнянне відчуття тотального єднання українців у певні моменти! А ще під час бою я постійно думаю про те, що насправді відчуває Катерина Усик під час бою. Тому що витримати це неможливо", — зізналася Єфросиніна.

Фото: Instagram

Акторка і телеведуча Лілія Ребрик у своєму привітанні висловила переконаність у непереможності українців.

"Ще один доказ: українці непереможні! Слава чемпіону! Слава Україні!" — написала вона.

Фото: Instagram

Крім того нового абсолютного чемпіона світу з боксу привітали й ті, хто безпосередньо підтримував спортсмена під час поєдинку в Лондоні. Серед них модель і переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях, акторка Оля Полякова, співачка та відеоблогерка Надя Дорофєєва, а також ведуча популярного YouTube-каналу "Ходят слухи" Раміна Есхакзай.

Фото: Instagram

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик, який здобув перемогу в п'ятому раунді над Даніелем Дюбуа, поділився секретом, як йому вдалося так швидко розправитися із суперником. За його словами, він відправив суперника в нокаут ударом, який називається "Іван".